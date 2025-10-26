Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
DOZNAJEMO

Kovačević radi veliku promjenu u sastavu Dinama? Jedan igrač napokon će dobiti priliku

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
26.10.2025.
u 14:30

Trener Kovačević najavio je da će osvježiti momčad za Vukovar nakon gostovanja u Švedskoj, a prije dolaska Rijeke

Dinamo je nakon iščupanog boda protiv Malmöa prespavao u Švedskoj i u petak ujutro vratio se u Zagreb. Plavi su dobili malo više vremena za oporavak jer utakmicu HNL-a s Vukovarom igrat će u ponedjeljak od 19 sati. Trebalo se igrati u 18 sati, ali je susret pomaknut za sat vremena kasnije jer je na ponedjeljak pomaknuta i utakmica između Rijeke i Osijeka s obzirom na to da su Riječani sa Spartom u Konferencijskoj ligi igrali u četvrtak (prvo poluvrijeme) i petak (drugih 45 minuta.

- Dobro nam je došao taj jedan dan odmora više nakon Švedske. Stanje u momčadi je dobro, samo Scott McKenna ima problem s koljenom, svi ostali su dobro. Znam da nas ne čeka lagana utakmica, ali mi želimo samo pobjedu - kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

To bi trebalo značiti da će priliku konačno dobiti Niko Galešić, već je trebao igrati, ali onda se razbolio, sad valjda neće imati problema i trebao bi s Dominguezom biti na stoperskoj poziciji. Početkom kolovoza, u drugom kolu HNL-a Dinamo je u Maksimiru pogocima Vidovića, Belje i Kulenovića slavio s 3:0. Naizgled lako i uvjerljivo, ali Vukovar je imao nekoliko velikih prilika i mogao je napraviti velike probleme plavima. Vukovar je posljednji na ljestvici, u međuvremenu je Schildenfelda na klupi naslijedio Silvijo Čabraja.

Prepoznajete li mladića koji je zadužio Hrvatsku za sva vremena? Danas slavi rođendan

- Vukovar je u toj utakmici u Maksimiru bio kalo dobar u prvom poluvremenu., ali doba je i sad, pokazali su to u susretima s Hajdukom i Lokomotivom. Mislim da po igrama ne zaslužuju tu posljednju poziciju, imaju kvalitetu prema naprijed u Gonzalezu i Puljiću, ali mi se moramo postaviti na pravi način, odmah pokazati da smo došli pobijediti - veli Kovačević

Dinamov trener bio je zadovoljan s igračima koji su s klupe ušli u Švedskoj i na kraj usu Stojković, Bakrar i Varela donijeli taj vrijedni bod u Europskoj ligi.

- Sve su to dobri i kvalitetni igrači, na sve osim vjerojatno McKenne računamo. Vjerojatno ćemo malo osvježiti momčad.

Dinamo je u Švedskoj imao lijepu podršku navijača, zacijelo će ju imati i danas u Vinkovcima.

- Šteta što ne igramo u Vukovaru, ali u Slavoniji imamo puno navijača i veseli me to gostovanje. Na nama je da tu podršku opravdamo i da s navijačima proslavimo pobjedu - kaže Kovačević

Vidjet ćemo na kakva osvježenja misli trener, osim što očekujemo Galešića u početnoj postavi, za očekivati je da će startati Bennacer, konačno bi mogao odmoriti i kapetan Mišić, a moguće je da ovu utakmicu na klupi počne i Ljubičić, a da se u prvih jedanaest nađe Stojković. Kako se očekuje napadačka igra plavih, na lijevom beku bi mogao biti Perez-Vinlöf, na desnom krilu Bakrar kako bi se do kraja oporavio Lisica, a bit će zanimljivo pričekati odluku hoće li u sastavu ostati Hoxha ili će od početka krenuti mlađahni Cardoso Varela, strijelac tog pogotka u smiraju utakmice u Malmőu s kojim su plavi stigli do sedmog boda u Europskoj ligi.
Ključne riječi
HNL Dinamo Niko Galešić

Komentara 1

Pogledaj Sve
AS
asmolkov
15:16 26.10.2025.

A Gonzalo Villar je bolestan ili što,taj dečko da je igrao u Švedskoj tri boda sigurno,najači igrač kreacije u Dinamu uz Stojkovića a ne igra uopće.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Gonzalo Garcia predstavljen kao novi trener Hajduka
GONZALO GARCIA

Trener Hajduka: Ne smijemo razmišljati o naslovu prvaka. Povijest pokazuje da to ne završi dobro

- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o naslovu, neće dobro završiti, povijest to pokazuje.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
2
DOBAR IZBOR U NAPADU

Hajduk više ne ovisi o Marku Livaji, i za to je najzaslužniji trener Gonzalo Garcia

Šego, koji je prošle polusezone u Hajduku imao učinak od nula golova u 16 utakmica, ove jeseni u 12 nastupa ima pet golova i tri asistencije. Isto tako, Pukštas je već sada u listopadu debelo nadmašio svoj kompletan prošlosezonski učinak od dva pogotka i jedne asistencije u 37 nastupa; sada je na četiri gola i jednoj asistenciji u 14 nastupa. A od krilnih igrača i drugih ofenzivaca lijep su početni učinak ubilježili i Abdoulie Sanyang Bamba (tri gola, tri asistencije), Yassine Benrahou (tri gola i asistencija), Anthony Kalik (dva gola) te Iker Almena (dva gola)

Učitaj još

Kupnja