Kovačević radi veliku promjenu u sastavu Dinama? Jedan igrač napokon će dobiti priliku

Dinamo je nakon iščupanog boda protiv Malmöa prespavao u Švedskoj i u petak ujutro vratio se u Zagreb. Plavi su dobili malo više vremena za oporavak jer utakmicu HNL-a s Vukovarom igrat će u ponedjeljak od 19 sati. Trebalo se igrati u 18 sati, ali je susret pomaknut za sat vremena kasnije jer je na ponedjeljak pomaknuta i utakmica između Rijeke i Osijeka s obzirom na to da su Riječani sa Spartom u Konferencijskoj ligi igrali u četvrtak (prvo poluvrijeme) i petak (drugih 45 minuta.

- Dobro nam je došao taj jedan dan odmora više nakon Švedske. Stanje u momčadi je dobro, samo Scott McKenna ima problem s koljenom, svi ostali su dobro. Znam da nas ne čeka lagana utakmica, ali mi želimo samo pobjedu - kazao je trener Dinama Mario Kovačević.

To bi trebalo značiti da će priliku konačno dobiti Niko Galešić, već je trebao igrati, ali onda se razbolio, sad valjda neće imati problema i trebao bi s Dominguezom biti na stoperskoj poziciji. Početkom kolovoza, u drugom kolu HNL-a Dinamo je u Maksimiru pogocima Vidovića, Belje i Kulenovića slavio s 3:0. Naizgled lako i uvjerljivo, ali Vukovar je imao nekoliko velikih prilika i mogao je napraviti velike probleme plavima. Vukovar je posljednji na ljestvici, u međuvremenu je Schildenfelda na klupi naslijedio Silvijo Čabraja.

- Vukovar je u toj utakmici u Maksimiru bio kalo dobar u prvom poluvremenu., ali doba je i sad, pokazali su to u susretima s Hajdukom i Lokomotivom. Mislim da po igrama ne zaslužuju tu posljednju poziciju, imaju kvalitetu prema naprijed u Gonzalezu i Puljiću, ali mi se moramo postaviti na pravi način, odmah pokazati da smo došli pobijediti - veli Kovačević

Dinamov trener bio je zadovoljan s igračima koji su s klupe ušli u Švedskoj i na kraj usu Stojković, Bakrar i Varela donijeli taj vrijedni bod u Europskoj ligi.

- Sve su to dobri i kvalitetni igrači, na sve osim vjerojatno McKenne računamo. Vjerojatno ćemo malo osvježiti momčad.

Dinamo je u Švedskoj imao lijepu podršku navijača, zacijelo će ju imati i danas u Vinkovcima.

- Šteta što ne igramo u Vukovaru, ali u Slavoniji imamo puno navijača i veseli me to gostovanje. Na nama je da tu podršku opravdamo i da s navijačima proslavimo pobjedu - kaže Kovačević

Vidjet ćemo na kakva osvježenja misli trener, osim što očekujemo Galešića u početnoj postavi, za očekivati je da će startati Bennacer, konačno bi mogao odmoriti i kapetan Mišić, a moguće je da ovu utakmicu na klupi počne i Ljubičić, a da se u prvih jedanaest nađe Stojković. Kako se očekuje napadačka igra plavih, na lijevom beku bi mogao biti Perez-Vinlöf, na desnom krilu Bakrar kako bi se do kraja oporavio Lisica, a bit će zanimljivo pričekati odluku hoće li u sastavu ostati Hoxha ili će od početka krenuti mlađahni Cardoso Varela, strijelac tog pogotka u smiraju utakmice u Malmőu s kojim su plavi stigli do sedmog boda u Europskoj ligi.