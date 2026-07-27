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SPORAZUMNO

Hajduk objavio raskid ugovora s dva prvotimca, jedan je na Poljudu bio pet godina

Zagreb: Hajduk u nadoknadi golom Krovinovića izjednačio protiv Dinama
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
27.07.2026.
u 17:00
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Filip Krovinović u Hajduk je stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine te je u proteklih pet godina odigrao ukupno 192 službene utakmice za Bijele. Impresivna je to brojka kojom je danas 30-godišnji veznjak ušao među 50 igrača s najviše nastupa za naš Klub.

HNK Hajduk postigao je dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Guillamonom. 

Filip Krovinović u Hajduk je stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine te je u proteklih pet godina odigrao ukupno 192 službene utakmice za Bijele. Impresivna je to brojka kojom je danas 30-godišnji veznjak ušao među 50 igrača s najviše nastupa za naš Klub. 

Debitirao je u 2:0 pobjedi protiv Tobola na Poljudu, a posljednji put bijeli dres nosio je u 2:2 remiju na gostovanju kod Slaven Belupa u prošloj sezoni. Ukupno je za Hajduk postigao 21 pogodak te upisao 14 asistencija za svoje suigrače. Bio je bitan sudionik u osvajanju posljednja dva klupska trofeja u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu. 

Hugo Guillamon u Hajduk je stigao u srpnju prošle godine u transferu iz Valencije. Za Hajduk je odigrao ukupno 26 utakmica te pri tom upisao jednu asistenciju. Debitirao je u rujnu prošle godine u porazu na gostovanju kod Varaždina, a posljednju utakmicu za Bijele odigrao je u lipnju u 6:3 pobjedi u dvoboju s Vukovarom 1991 na Poljudu. 
Ključne riječi
Hajduk Hugo Guillamon Filip Krovinović

Komentara 1

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rubinet
17:50 27.07.2026.

Čovjek koji je dao" dušu i tilo "(i zdravlje) Hajduku više ne vrijedi? A tijekom zadnjih 5 godina dovodili su ljude koji skoro nisu znali ni hodati...Čudno!

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