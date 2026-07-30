Sopić: 'Rođen sam i umrijet ću kao navijač Dinama, ali idemo u Zagreb pružiti sve'

Nogometaši Žalgirisa pobijedili su prvaka Farskih Otoka Klaksvik s 1:0 u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka i tako izborio sraz sa zagrebačkim Dinamom u trećem pretkolu. Jedini pogodak zabio je bivši igrač Hajduka Leon Kreković. Litavski prvak ovim je osigurao europsku jesen jer će u najgorem slučaju igrati ligašku fazu Koonferencijske lige. Utakmicu je komentirao trener Žalgirisa Željko Sopić.

Prvo je u svom stilu komentirao situaciju u litavskom nogometu.

- Prvo želim reći ne veliko, nego ogromno hvala navijačima. Čujem da je i predsjednik države bio ovdje, čudesna večer za sve nas. Hvala im još jednom. Znali smo kakva će utakmica biti, teren nam nije pomogao. Stadion je dobar, teren također, ali ne dovoljno brzo. Lakše je za onoga koji se brani. Jako sam sretan u Litvi, ali neke stvari ne razumijem. Nogometni sam trener, ne razumijem kako je moguće da naš savez zatvara prijelazni rok 15. srpnja. To je savez svih klubova, a igramo prvenstvo da bismo izborili u Europu. Kad dođemo u Europu, želimo napraviti najbolji rezultat za litavski nogomet. Da ili ne? A onda bi nam trebali pomoći - započeo je pa nastavio u istom tonu:

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- Znam da će puno ljudi reći: treneru, igramo prvenstvo u jednom dijelu (od veljače do studenog). Ali dragi prijatelji, Norveška, Danska, Island i Švedska igraju isto, pogledajte koliko im je otvoren ljetni prijelazni rok. Meni i kolegama trenerima u Litvi nije lako tako raditi. Nisam mađioničar, mogu trenirati, naporno raditi, što god, ali ako uzmemo neke igrače s ulice jer je prijelazni rok zatvoren, a igramo utakmice svaka tri dana, kako ću ga pripremiti? Minimum je 30 do 45 dana za pripremu. Nadam se da će u budućnosti zbog litavskog nogometa, a ne zbog mene razmisliti o toj stvari. Još jednom, zahvalan sam zbog svakog navijača koji je došao na stadion i podržavao nas od prve do zadnje minute, veliko hvala svima.

Što je bio ključ za pobjedu?

- Prva je utakmica bila slična ovoj, samo je teren bio malo manji. Igraju klasični skandinavski nogomet s puno dugih lopti i na prekide. Na manjem terenu 100x60 metara mogli su igrati u ovom pretkolu, u idućem moraju na većem terenu. Nije nam bilo lako. Igrali smo sličnu utakmicu, ali nije nam bilo lako. Branili su se s desetoricom iza lopte, a u prekidima su jako, jako dobri i opasni. Imali smo dvije, tri šanse za gol, Bog nam je dao priliku i zatvorili smo utakmicu. Napravili smo povijesni plasman u minimalno Konferencijsku ligu.

Zašto ste vikali na igrače dok su slavili pogodak?

- Ja sam trener, nisam navijač ni novinar. Moram reagirati u takvoj situaciji jer oni ništa ne mijenjaju, igraju samo na duge i druge lopte, duge i druge lopte. Normalno da trebamo još jednog igrača u skoku, zato smo izvadili Lea koji nije skakač kao Račić. On je uzeo dvije, tri ključne lopte. Iskreno, nisam bio sretan kako smo igrali u prvom poluvremenu. Promijenili smo dvojicu igrača, trebali smo pokazati malo više strasti i ostaviti krvi na terenu. Znam da je ovo povijesna pobjeda za litavski nogomet, ali moramo postaviti veći cilj.

Jeste li razgovarali s predsjednikom zbog Pitbullovog koncerta na vašem stadionu?

- Što da vam kažem? Znam sve, znam koliko će klub i grad zaraditi od koncerta i svega, ali dečki na terenu im donose četiri puta više. Možda bismo u budućnosti mogli imati takav koncert u rujnu, mislim da tad nije loše vrijeme. Jer je to ključna utakmica, a igrati na stadionu na kojem sam imao jedan trening. Kad je prometno, ovamo se vozimo 45 minuta, danas smo se vozili sat i 10 minuta. Nije savršeno, ali najvažnije je da smo pobijedili i danas ćemo slaviti.

Što treba momčadi da izdrži u Europi?

- Morate znati da sam rekao igračima kad sam došao da će imati osam slobodnih dana u rujnu. To nije ovisilo o rezultatu. Jer ne treniram igrače da treniraju cijelu godinu, a sezona će biti duga. To je minimum koji im mogu dati kad počne reprezentativna pauza, osim onih koji igraju za reprezentaciju. Jer nije normalno da igraju cijelu godinu i važno je da provedu vrijeme s obitelji. Kad ste umorni, to nije samo u nogama, nego i u glavama. Dovest ćemo neke igrače. Kad imate novac, onda i kupujete. U nekim državama prvo uložite novac pa ga uzmete. Ali sad smo zaradili novac pa ćemo ga potrošiti. Moram razgovarati s predsjednikom. Vjerojatno ćemo se dogovoriti. Ali nije lako jer možemo dovoditi samo slobodne igrače. Nisam od jučer, imam puno prijatelja. Ne možete zamisliti kakav tip igrača mogu dovesti na posudbu. Ali... Prijelazni rok je zaključen jer je zimi otvoren duže. Ali nema puno igrača koji su slobodni zimi, morate ih platiti. Zato je bolje ugledati se na Dansku, Norvešku ili Švedsku pa ga otvoriti. Neće biti lakše za Željka Sopića, nego za sve klubove jer želimo poboljšati litavski nogomet. Smatram se građaninom ove zemlje. Znam da smo košarkaška zemlja, ali ako želimo uložiti u budućnost, moramo to napraviti.

Kakav tip igrača imate u vidu?

- Nemam broj igrača. Govorio sam o tome. Ako sad dovedete igrača koji nije trenirao ni s jednom momčadi, trebaju mu dva, tri, četiri tjedna minimalno, a nemate vremena za treninge ako igrate svaka tri dana. Kad će dečki trenirati? Igramo u srijedu pa u nedjelju. U četvrtak i petak ne mogu trenirati oni koji su igrali, samo oni koji nisu. Razumijete li što govorim? Lakše je ako je prijelazni rok otvoren, igrač trenira s, recimo, Dinamom. I ako ga želimo, ne treba nam novac za to, samo veza ili novac da ga platimo. Ali taj je igrač spreman igrati. Znam da je Kreković dao sve danas, ali gospodo, on je tjedan i pol u treningu. A da mu kažem da pruži više? Kako? Zašto druge momčadi treniraju šest ili osam tjedana da bi pripremili igrače? Mislim da nije teško to riješiti. Ali trenutačno imam veliki problem jer moram dovesti neke igrače, a neće biti spremni. Bit će za početak nekog europskog natjecanja u rujnu.

Koliko će drugačija biti utakmica s Dinamom?

- Ne trebam... Iskreno, rođen sam u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. Od prvog dana sam navijač Dinama i umrijet ću kao Dinamov navijač. Bio sam tamo igrač, trener u drugoj momčadi, vršitelj dužnosti trenera prve momčadi. Za ljude rođene u Zagrebu Dinamo je sve. Kad govorimo o budžetu (maše rukama, op.a.) i kvaliteti, normalno je da je na Dinamovoj strani. Ali, s druge strane, ići ćemo tamo i pružiti sve što imamo u ovom trenutku. Zašto sam rekao sve ovo prije jer nam netko mora pomoći u budućnosti. Sad je gotovo, morate pisati Uefi i Fifi godinu dana unaprijed. Ali koncert, zatvaranje prijelaznog roka i sve. Iskreno, igrači su danas izveli čudo. Shvatit ćete to u budućnosti kad vidite kako se sve odvilo. Ne mislim da sam najpametniji tip, nisam važan. Moramo litavskim trenerima omogućiti veću šansu za uspjeh. To sam vam htio reći danas. Vjerojatno bih isto rekao i da smo izgubili jer moramo gledati prema budućnosti, ne u prošlost.