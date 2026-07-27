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Odlazi u Sporting

Doveden je kao veliko pojačanje Hajduka, a sada je potpisao za drugoligaša

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
27.07.2026.
u 21:30
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Guillamon je bio došao u Hajduk prije godinu dana iz Valencije na poziv tadašnjeg tehničkog direktora Ivana Rakitića, nekadašnjeg veznjaka Seville i Barcelone. Za Hajduk je odigrao ukupno 26 utakmica u kojima je imao jednu asistenciju.

Hrvatski nogometni doprvak Hajduk raskinuo je u ponedjeljak ugovor sa španjolskim veznim igračem Hugom Guillamonom (26) koji bi trebao nastaviti karijeru u španjolskom drugoligašu Sportingu iz Gijona.

Guillamon je imao ugovor sa splitskim klubom još godinu dana, ali Hajduk ga je već krajem svibnja obavijestio da je "slobodan potražiti novu priliku u drugoj sredini".

"Hajduk je dogovorio sporazumni raskid ugovora s Guillamonom", priopćio je klub u ponedjeljak.

Lokalne novine La Voz de Asturias izvijestile su da je igrač na putu prema sjevernom lučkom gradu Gijonu, a novine Marca da će ondje potpisati dvogodišnji ugovor sa Sportingom.

Guillamon je bio došao u Hajduk prije godinu dana iz Valencije na poziv tadašnjeg tehničkog direktora Ivana Rakitića, nekadašnjeg veznjaka Seville i Barcelone. Za Hajduk je odigrao ukupno 26 utakmica u kojima je imao jednu asistenciju.

"Zahvaljujemo mu na svemu što je napravio za Hajduk te mu želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha na privatnom i sportskom planu", poručio je Hajduk.
Ključne riječi
Hajduk Hugo Guillamon

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