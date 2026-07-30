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KREĆU OZBILJNO

Dinamo se maknuo s mrtve točke po pitanju povratka Livakovića: Boban se sastao s Barom, danas šalju ponudu

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
30.07.2026.
u 13:07
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Pisalo se kako je Dinamo već poslao ponudu koja je odbijena, dok Turci tvrde kako još nijednu službenu ponudu nisu dobili

Utakmice protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka pokazale su kako Dinamo više od svega treba pouzdanog vratara koji će ulijevati povjerenje posljednjoj liniji. Ivan Filipović nije taj, a dobro je poznato kako je najveća želja plavih Dominik Livaković. Igrač se i sam želi vratiti, ali Dinamo ne uspijeva uspostaviti dogovor s njegovim matičnim klubom Fenerbahčeom, ali i to bi se uskoro trebalo promijeniti.

Predsjednik Zvonimir Boban jučer je održao sastanak s igračevim menadžerom Andyjem Barom te su se dogovorili kako je povratak vratara na Maksimir u interesu obje strane. Dinamo bi već danas trebao stupiti u kontakt s turskim velikanom i poslati službenu ponudu. Plan je da plavi i Bara uvjere Fener kako je dolazak u Dinamo izričita želja igrača.

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Pisalo se kako je Dinamo već poslao ponudu koja je odbijena, dok Turci tvrde kako još nijednu službenu ponudu nisu dobili. Grčki mediji pisali su kako je Olympiacos postigao dogovor s Fenerom, ali je potom igrač odbio transfer. Fenerbahče je kasnije demantirao i te napise.

Livaković je drugu polovicu prošle sezone proveo na posudbi u Maksimiru koja je istekla 30. lipnja. Dinamo ga od tada pokušava vratiti trajno, ali nikako se ne uspijevaju dogovoriti s njegovim klubom. Čini se kako su susreti s Thunom natjerali Bobana i njegove suradnike da povuku konkretnije poteze i vrate prvog vratara hrvatske reprezentacije u plavi dres.
Ključne riječi
andy bara Zvonimir Boban Fenerbahče Dinamo Dominik Livaković

Komentara 1

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Avatar Scuderia
Scuderia
13:14 30.07.2026.

Golman Zelenortskih otoka je bio besplatan. Savršeno rješenje za 1-2 godine dok se čeka da domaćem momku istekne ugovor sa Turcima. Zakasnilo se.

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