Kovača prozvala Bayernova zvijezda, a igračima smeta hrvatski jezik

Niko Kovač posljednjih je dana na meti kritika. Nakon sjajnog starta Bayern je odigrao tri slabe utakmice. Remi s Augsburgom i poraz protiv Herthe u prvenstvu te neodlučeni rezultat s Ajaxom u Ligi prvaka razlog su velikog nezadovoljstva u Münchenu.

Njemački Bild objavio je nekoliko detalja iz Bayernove svlačionice. Navodno je James Rodriguez nakon utakmice protiv Ajaxa u svlačionici viknuo na Kovača: "Ovo nije Frankfurt".

Kolumbijac je prošle sezone bio jedan od glavnih igrača njemačkog prvaka, ali nezadovoljan je statusom kod Kovača. Rodriguez je bio ljutit što je u igru ušao s klupa. Najavio je odlazak iz kluba ne dobije li veću minutažu.

Njemački dnevnik također ističe kako su igrači nezadovoljni što se u svlačionici često govori hrvatskim jezikom.

Niko Kovač sa svojim bratom i prvim pomoćnim trenerom Robertom te trenerom vratara Tonijem Tapalovićem i sportskim direktorom Hasan Salihamidžićem razgovara na hrvatskom jeziku što smeta igrače, a navodno i pomoćnog trenera Petera Hermanna.

Mnogi ističu kako se Bayern našao u krizu, ali trener te navode demantira.

- Nije to kriza, ovo je samo faza kada nam ide slabije. To prolazi svaka momčad. Pročitao sam tekst u kojem se tvrdi da premalo treniramo. To su budalaštine - rekao je Niko Kovač i dodao:

- James? Imamo puno vrhunskih igrača i uvijek će biti utakmica na kojima netko neće igrati. James je važan igrač i dokazao je to više puta. No, ne mogu staviti u sastav 12 igrača. Igrat će koliko i drugi.

Hrvatski trener dotaknuo se ozračja u svlačionici.

- Glasine su došle od ljudi izvana. Ozračje u svlačionici je pozitivno. Naravno da ima igrača koji su nezadovoljni. Kada ne pobjeđujemo nismo sretni i to je normalno - kazao je Kovač.

Bayernov predsjednik Uli Hoeness nedavno je upozorio Kovača da prestane rotirati igrače, te naglasio kako su najvažnije pobjede.

- Imamo tri ozlijeđena igrača i tri utakmice tjedno - dodao je Niko Kovač.