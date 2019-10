Kovač izbjegao dugu i tešku noć, Gnabry ga spasio od sramotnog poraza

Nogometaši Bayerna nastavit će natjecanje u Njemačkom kupu unatoč tome što su se silno namučili protiv šesnaeste momčadi druge lige, Bochuma, u šesnaestini finala.

Momčad Nike Kovača slavila je na gostovanju s 2:1 (0:1), međutim, sve do same završnice mirisalo je na senzaciju budući da je domaćin do 83. minute čuvao minimalno vodstvo.

Kovač je ogled započeo bez prvog napadača Roberta Lewandowskog, uz trojac Perišić - Gnabry - Coman, no kada je vidio da kola idu nizbrdo, Poljaka je ubacio na travnjak već u 46. minuti umjesto hrvatskog reprezentativca.

Desetak minuta kasnije je napad osnažio i Philippeom Coutinhom, no unatoč velikom pritisku i dominaciji, bilo je napeto sve do završnih minuta.

Bochum je poveo uoči odlaska na odmor, i to autogolom mladog Alphonsa Daviesa u 36. minuti.

Pao je nakon doista jednostavne akcije domaćina. Vratara Riemann dugom je loptom pronašao Bluma, a krilni je igrač pri pokušaju da uposli Silverea Ganvoula imao sreće što ju je Davies skrenuo u vlastitu mrežu.

Ipak, Serge Gnabry je u 83. minuti krasno pogodio nakon asistencije Kimmicha, a Thomas Muller je dovršio priču sa svega tri metra u 89. minuti nakon što su domaći igrači ostali bez isključenog Armela Belle-Kotchapa.

Dodajmo, drama protiv dosta slabijeg protivnika mogla bi izazvati nove kritike na račun bivšega hrvatskoga izbornika, kojeg izvršni predsjednik kluba Karl-Heinz Rummeniggea očito samo čeka na volej.

Vjerujemo da to već znate, Rummenigge koristi svaku moguću prigodu da Niki Kovaču nešto zamjeri, a primjedbi ga nije poštedio čak niti nakon prošlotjedne pobjede na gostovanju kod Olympiacosa u Ligi prvaka.

Premda je Kovač te večeri osvojio i deveti bod u skupini, Rummenigge je na kasnije održanoj večeri momčad prozvao zbog nepažnje i kazao da Bayern s tom razinom nogometa neće daleko dogurati ove sezone.