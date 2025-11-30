FOTO Prije Islanđanke Elin, Ivica Kostelić ljubio je ovu svjetsku zvijezdu. Evo o kome je riječ

Ovih dana zanimljivo je u životu jednog od najvećih hrvatskih sportaša i bivšeg skijaša Ivice Kostelića. Osvajač Velikog kristalnog globusa 2011. i trostruki srebrni olimpijac nedavno je proslavio svoj 46. rođendan, a svjetlo dana ugledao je njegov prvi kratkometražni film "Freedom", čija radnja prati Kostelića u skijaškim avanturama u austrijskom zimovalištu Obertauern. Povodom premijere u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema, Ivica je u jednom od brojnih intervjua pričao o svojoj supruzi, Islanđanki Elin, i odgoju njihovo četvero djece.

Kako priznaje, najmiliji sa strepnjom iščekuju svaki njegov povratak s avantura: - Sudeći po pitanjima mojeg sina koji uvijek pita ova neka zabrinjavajuća pitanja, vjerojatno ih više brine nego nešto drugo. Iako rijetko kad pričamo zapravo o tome, oni me, kao i što se tiče skijanja ili sporta, prvenstveno percipiraju kao oca. A ovo je samo nešto drugo za njih - kaže Kostelić za Story. Dodaje i da je puno blaži prema kćerima, a dotakao se i najizazovnijeg djela partnerstva sa suprugom: - Najizazovnije je da uskladiti razvoženje djece i da nijedno od njih ne bude uskraćeno ni za što od onoga što imaju druga braća i sestre - otkrio je Ivica.

Ivičina i Elinina ljubavna priča započela je 2006. godine na ledenjaku, gdje su oboje trenirali. Elin, tadašnja natjecateljska skijašica, brzo je osvojila Ivicino srce. Iste godine posjetila ga je na Mljetu, gdje je proveo ljeto s obitelji. Njihova veza kulminirala je brakom 2014. godine u zagrebačkoj crkvi sv. Marka.

Kostelić i Elin već su 11 godina u sretnom braku, no prije te romanse mnogi su vjerovali da će gospođa Kostelić postati jedna poznata američka skijašica. Prije Elin, Ivica Kostelić bio je u dugogodišnjoj vezi s Caroline Lalive, američkom skijašicom i članicom američke skijaške reprezentacije. Caroline je nastupala na Svjetskom kupu i Olimpijskim igrama, a njezina veza s Ivicom privlačila je veliku pozornost medija. Par se razišao 2005. godine, ali su, prema dostupnim informacijama, ostali u dobrim odnosima. Caroline nikada nije krila svoje divljenje prema Ivici, ističući njegovu upornost i talent.

Nakon prekida, Caroline je u intervjuu za sportski tjednik Max, izjavila: - Iako talentiran i nevjerojatan skijaš, on je i najuporniji sportaš kojeg sam srela! Uspio je, san mu se ostvario, vjerovala sam u to od početka - kazala je. Također je izrazila ljubav prema Hrvatskoj, spominjući ajvar i burek kao omiljenu hranu.

Nakon završetka skijaške karijere, Caroline Lalive se posvetila beauty industriji. Godine 2012. udala se za bivšeg skijaškog olimpijca Nelsona Carmichaela, s kojim ima dvoje djece. Danas putem svog Instagram profila "Caroline Lalive Beauty" nudi usluge profesionalnog šminkanja, ekstenzije trepavica i savjetovanja o ljepoti. Može se reći da je pronašla novu strast nakon sportske karijere.