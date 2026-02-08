Naši Portali
SLAVLJE MINI VATRENIH

VIDEO Hrvatski futsalaši s Kustićem i HNS-om pjevaju Thompsona: Evo uz koju pjesmu su slavili

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.02.2026.
u 17:19

U zračnoj luci su ih dočekali brojni novinari i vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić čestitao je reprezentativcima na velikom uspjehu na Euru, rekavši kako su 'ponosom ispunili cijelu Hrvatsku, a posebno sve one kojima je futsal u srcu'

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

U zračnoj luci su ih dočekali brojni novinari i vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić čestitao je reprezentativcima na velikom uspjehu na Euru, rekavši kako su 'ponosom ispunili cijelu Hrvatsku, a posebno sve one kojima je futsal u srcu'.

U sjajnoj atmosferi, hrvatski futsal reprezentativci proslavili su veliki uspjeh zajedno s rukovodstvom i djelatnicima Saveza, a slavlje je praćeno s Thompsonovom pjesmom 'Ako ne znaš što je bilo', koja je postala neslužbena himna naših rukometaša. 
Ključne riječi
HNS Europsko prvenstvo Marko Perković Thompson hrvatska futsal reprezentacija

Komentara 2

Pogledaj Sve
KL
Klokan
17:32 08.02.2026.

Drago mi je kaj su dečki sretni i zdravi. Neka dragi Bog ih blagoslovi.

AN
Antonio1952
17:40 08.02.2026.

Neprocjenivo, bez Thompsona nema proslave medalje. Sutra ih vlada treba novcano nagradit za medalju i pjesmu. Neki ce puci od muke. Ovakvi sportski uspjesi su nevjerojatni.

