VIDEO Hrvatski futsalaši s Kustićem i HNS-om pjevaju Thompsona: Evo uz koju pjesmu su slavili

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

U zračnoj luci su ih dočekali brojni novinari i vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić čestitao je reprezentativcima na velikom uspjehu na Euru, rekavši kako su 'ponosom ispunili cijelu Hrvatsku, a posebno sve one kojima je futsal u srcu'.

U sjajnoj atmosferi, hrvatski futsal reprezentativci proslavili su veliki uspjeh zajedno s rukovodstvom i djelatnicima Saveza, a slavlje je praćeno s Thompsonovom pjesmom 'Ako ne znaš što je bilo', koja je postala neslužbena himna naših rukometaša.

🎶 U odličnoj atmosferi naši reprezentativci proslavili su osvojenu brončanu medalju uz rukovodstvo i djelatnike HNS-a, a tom prigodom predsjednik Marijan Kustić još im je jednom čestitao na izuzetnom uspjehu na #FutsalEURO, kazavši da su ispunili ponosom cijelu Hrvatsku, a…