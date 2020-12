Korona kriza sporta i godina rukometa: Održano je samo 230 natjecanja od 1089

Baš kao što je to bila i ova godina - a od 1089 natjecanja održano ih je 230 a to je svega 21 posto - tako je i izbor najboljih sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora u 2020. bio neuobičajen. Zbog protuepidemijskih mjera nije bilo velike svečanosti hrvatskog sporta u Kristalnoj dvorani hotela Westin. Nije bilo sportašica u večernjim toaletama i sportaša u elegantnim izdanjima, a ni orkestra ni uzvanika iz svijeta sporta. Dogodila se samo specijalna televizijska emisija.

Kandidati za medalje na OI

S obzirom na velika međunarodna natjecanja održana u prosincu, s odlukama o laureatima u HOO-u su morali čekati praktički do posljednjeg trenutka. Posebice kada su u pitanju rukometašice koje su oduševile ne samo hrvatske sportske kibice nego i cijelu rukometnu Europu. A cure su na koncu – posve neočekivano – osvojile broncu, a time i epitet najbolje ekipe godine.

Istu nagradu – za momčad godine – osvojili su i njihovi muški kolege koji su predvođeni Domagojem Duvnjakom još tamo u siječnju osvojili europsko srebro. S obzirom na to da je to bio najveći domet hrvatskog ekipnog sporta, za trenera godine kandidirao je izbornik “kauboja” Lino Červar, no nagradu osvojio nije.

Nju su podijelila dvojica brončanih trenera. Jozo Jakelić, trener brončanog laseraša svijeta Tončija Stipanovića, i Nenad Šoštarić, stručnjak koji je sa svojim sportašicama napravio ogroman pomak – od 16. mjesta u Europi do medaljaškog postolja.

Svojevrsno sportsko čudo izvela je i džudašica splitskih Pujanki Klara Prodan. Naime, ona je u 11 dana osvojila dvije europske medalje. Najprije srebro na mlađeseniorskom Prvenstvu Europe u Poreču, a potom broncu na seniorskom Prvenstvu Europe u Pragu. No taj podvig kao da nije bio dovoljan Vijeću HOO-a koje je odlučilo da Karla naslov najbolje sportašice Hrvatske podijeli sa svojom sugrađankom Mateom Jelić. A ova sjajna tekvondašica osvojila je srebro na Prvenstvu Europe u olimpijskim kategorijama. Premda je to natjecanje manjeg značaja od standardnog Prvenstva Europe koje nije ni održano (a trebalo je biti u Zagrebu), u HOO-u su procijenili tako podržati djevojku koja će u ljeto 2021. u Tokiju biti ozbiljna kandidatkinja za olimpijsku medalju.

Među sportašima – u konkurenciji europskog doprvaka Tina Srbića, brončanog veleslalomaša svijeta Filipa Zubčića i rukometaša Domagoja Duvnjaka – prestižna nagrada pripala je Tončiju Stipanoviću. Splićanin koji je 2016. osvojio prvu olimpijsku medalju za hrvatsko jedrenje nakon četiri godine vratio se u svjetski vrh dokazavši to osvajanjem trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu u Melbourneu.

Kao i prethodnih godina, i ove je najboljom posadom proglašen dvojac bez kormilara braće Sinković. Valent i Martin bili su drugi na Prvenstvu Europe, a kako su njihovi glavni konkurenti braća Fantela osvojili europsku broncu onda su Sinkovići opet izabrani za laureate.

Ove, posebne, godine nagrađeni su i sportaši koji su gotovo redovito bili nominirani, ali u konkurenciji olimpijskih zvijezda nikad nisu pobijedili. Tako su posebnu nagradu za sportska dostignuća u prošlom desetljeću dobili ženska reprezentacija u ribolovu na moru, muška reprezentacija u samostrelu, streličarka Ivana Buden i ronilac Goran Čolak. Svi oni bili su svjetski i europski prvaci pa tako i Čolak (2017. postavio je dva svjetska rekorda), koji je za sportaša godine bio nominiran čak sedam puta.

Velik fair-play potez

Posebno priznanje za promicanje sporta pripalo je Hrvatskoj nogometnoj televiziji, a dobitnici nagrada za životno djelo “Matija Ljubek” su Predrag Sloboda (vaterpolo), Ivan Pal (rukomet), Ivica Jelić (odbojka), Damir Šolman (košarka) i Košarkaški klub Split, trostruki prvak Europe. Trofej za fair play pripao 16-godišnjoj odbojkašici Umaga Emi Stikić. U četvrtfinalu kadetskog prvenstva protiv Rijeke Ema je korigirala suca priznavši da se “upecala” u mrežu što je značilo i poraz njene ekipe.

Inače, na najvećim svjetskim natjecanjima (svjetska i europska prvenstva te svjetski i europski kupovi) hrvatski sportaši i sportašice u 2020. godini osvojili su 93 medalje (kadeti 18, juniori 10 i seniori 64) od kojih je 25 bilo zlatnog sjaja.