Želite gledati Hrvatsku u polufinalu Eura? Onda nemamo baš dobre vijesti

Hrvatsku futsalsku reprezentaciju danas od 17:00 sati očekuje polufinalni susret sa Španjolskom u ljubljanskoj Areni Stožice. Utakmicu ćete moći pratiti putem aplikacije Voyo.

Sve dosadašnje utakmice bile su dostupne isključivo na Voyo uz nadoplatu. Iako se ranije spominjalo da bi RTL mogao prenositi polufinale na kanalu RTL2, to se neće dogoditi.

Drugi polufinalni susret, Portugal - Francuska, igra se u 20:30 sati, također na Voyo. Utakmice za medalje, koje će se igrati u subotu u 16:00 i 19:30 sati, moći ćete gledati na RTL2. Dakle, televizijski prijenos dostupan je samo za utakmice za broncu i zlato.

Franco Jelovčić, kapetan hrvatske futsalske reprezentacije koja danas protiv Španjolske u Ljubljani igra polufinale Europskog prvenstva bio je najmlađi igrač na Europskom prvenstvu 2012. godine kad je Hrvatska također igrala polufinale. Danas je najstariji i ovako gleda na tu veliku utakmicu sa Španjolcima:

“Izvrstan je osjećaj dočekati zadnji dan na Europskom prvenstvu, to je nešto što smo čekali dugo godina. Hvala Bogu da se to ostvarilo. Istina, ja sam mojima doma govorio da osjećam kako na ovom prvenstvu možemo daleko dogurati, da je došlo vrijeme. Naravno, lako se sad praviti pametan, ali stvarno sam vjerovao u ovu momčad. Široki smo, ima puno igrača koji mogu iskočiti u bilo kojem trenutku, malo nam se i poklopilo jer je Armenija u skupini pobijedila Ukrajinu što nam je olakšalo posao. Ništa, puno samopouzdanja čekamo polufinale”, kaže Franco koji se vratio u 2012. godinu u kontekstu savjeta današnjoj generaciji.

“Govorim im da je sad taj trenutak i da ga moraju ugrabiti. Ne smijemo ovo polufinale shvatiti u smislu: evo to je to pa što bude. Naravno da smo opušteniji jer smo već napravili dobar rezultat, ali idemo dalje, idemo probati iznenaditi Španjolce, a ako, ne daj Bože, ne uspijemo, želimo ugrabiti broncu što bi bio povijesni rezultat i prva medalja za A vrstu. U svakom slučaju, pred nama su velike utakmice”.

Španjolska, naravno, slovi kao favorit, ali…

“Španjolci uistinu igraju odlično, ali i oni su ljudi od krvi i mesa. Siguran sam da ćemo imati naše šanse, naravno da u tim utakmicama, kad igraš protiv favorita, iskoristiš te šanse. Možda ćemo imati pet, šest šansi i ako budemo odlični u realizaciji bit ćemo u prilici pobijediti utakmicu. Isto tako, u određenim trenucima morat ćemo biti u obrambenom položaju, braniti gol više nego inače. U svakom slučaju čeka nas zanimljiva utakmica".

A usporedba generacija 2012. i 2026.?

“Osobno, za mene je 2012. godine to bio prvi ozbiljniji futsal, tadašnji izbornik Mate Stanković imao je hrabrosti iznenađujuće me staviti u prvu petorku jer sam bio najmlađi reprezentativac. Sad sam najiskusniji i pokušavam savjetima pomoći mladim igračima, a usporedbe… Teško je uspoređivati te dvije ekipe, svaka generacija nosi svoje. Ova današnja je stvarno sjajna, dečki su za pet, treniraju, rade, maksimalno su fokusirani. Te 2012. ostvarili smo prvi veliki rezultat i zahvatila nas je ogromna euforija, do te mjere da smo čak malo izgubili fokus da je ispred nas polufinale. Danas maksimalno spremni i fokusirani čekamo polufinale i nadamo se najboljem”.