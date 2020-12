Dalić otkrio ambicije a Euru i kvalifikacijama za SP pa najavio 'novu Hrvatsku'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić dao je veliki intervju za službenu stranicu Međunarodne nogometne federacije (FIFA) u kojem se osvrnuo na turbulentnu nogometnu 2020. i najavio izazovnu 2021. godinu "Vatrenih" koja je pred vratima.

- Tijekom naših posljednjih utakmica u studenom rekao sam da jedva čekam da završi ova godina. Prije svega, poražavajuće je što je toliko ljudi širom svijeta izgubilo život. Također, “lockdown” i ostale mjere značajno su utjecali na ekonomsku situaciju, a nogomet se igrao bez navijača, što je neusporedivo s onime što smo imali prije pandemije. Nedostajala je emocija koju pružaju puni stadioni, - komentirao je Dalić godinu na izmaku.

- Prije utakmica smo više razmišljali o testovima i o tome tko je pozitivan, a tko ne, nego o taktikama, kondiciji ili bilo čemu drugome što je povezano s nogometom. Završava užasna godina, nadam se da ćemo svi imati puno bolju 2021. Svima u prvom redu želim puno zdravlja - dodao je hrvatski izbornik.

Iduće godine "Vatrene" očekuju teška iskušenja, a godina će biti posebna jer se EURO igra usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

- U Rusiji smo ostvarili svoje snove. Za sve nas koji smo sudjelovali u tom velikom uspjehu, to je bilo nezaboravno iskustvo, baš kao i za naše navijače. Međutim, to nam daje i dodatni motiv, jer znamo kako je posebno učiniti cijelu naciju radosnom i ponosnom. Svjesni smo da će naš narod željeti da ga još jednom usrećimo, zato je naša obveza dati sve od sebe i ponoviti čaroliju iz Rusije - smatra Dalić.

Istaknuo je kako u ovom trenutku postoji nekoliko momčadi koje su ispred nas.

- No, prilično smo sigurni u svoju kvalitetu i sigurno nikome nećemo priznati da je bolji od nas dok to ne dokaže na terenu. A to će biti vrlo teško izvesti, jer, ne samo da imamo kvalitetu, već i igramo s toliko strasti i zajedništva za Hrvatsku - poručio je.

Hrvatsku će na putu do SP-a 2022. čekati Rusija, Slovačka, Slovenija, Cipar i Malta.

- Ne postoje lagane skupine, jer su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo san za svaku naciju. Imamo tešku skupinu, ali prihvaćamo ulogu favorita, najbolja smo momčad među nositeljima i aktualni doprvaci svijeta, ali uvažavamo sve protivnike u skupini. Vjerujemo u svoju kvalitetu i puni smo samopouzdanja pred početak kvalifikacija.

Dalić je naglasio kako će zbog zgusnutog rasporeda biti iznimno važno balansirati s igračkim kadrom kako bismo zaštitili igrače i istodobno ostvarili najbolji mogući rezultat.

- Očito je da će raspored biti vrlo gust u ožujku i rujnu s trima utakmicama u jednom tjednu. Gotovo da nećemo imati vremena za trening, a, uzimajući u obzir duga putovanja, igračima će biti veliki izazov odigrati tri tako važne utakmice u kratkom razdoblju, pogotovo s obzirom na to da je njihov raspored u klubovima također prilično iscrpljujuć. Međutim, sve će reprezentacije biti u istoj situaciji pa nam to ne može biti izgovor. Otežavajuća okolnost bit će činjenica da ćemo usred kvalifikacija igrati na Europskom prvenstvu, što je vrlo neobično, a predstavljat će problem svim sudionicima.

Hrvatski strateg je još jednom ponovio kako se momčad uvelike promijenila od Rusije.

- Igrači poput Rakitića, Mandžukića, Subašića i Ćorluke više nisu s nama, ali imamo talentirane mlade igrače, koji dolaze i preuzimaju važne uloge. Iskoristili smo Uefinu Ligu nacija 2018. i 2020. godine kako bismo pružili priliku nekolicini novih igrača i prilično smo dobro prošli u kvalifikacijskom ciklusu za Euro 2020. Luka Modrić je i dalje naš vođa pa, uz Brozovića i Kovačića, i dalje imamo jednu od najboljih veznih linija na svijetu. Senatori poput Perišića, Vide i Lovrena pružaju nam prijeko potrebno iskustvo, a imamo i mladu snagu u Brekalu i Vlašiću, koji su dokazali svoj potencijal. Hrvatska reprezentacija, dakle, ima svijetlu budućnost - naglasio je.

Dalić je naglasio kako je imao privilegiju raditi na Bliskom Istoku i siguran je da ćemo imati sjajno Svjetsko prvenstvo u Kataru.

- Imao sam privilegiju raditi na Bliskom Istoku, u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako da sam upoznat s kulturom i ljudima u toj regiji. Imam jako lijepe uspomene s Bliskog Istoka, uostalom tamo još uvijek imam puno dobrih prijatelja. Sve u svemu, siguran sam da ćemo imati sjajno Svjetsko prvenstvo u Kataru, jer će domaćini učiniti sve što je u njihovoj moći da nam pokažu svoje veliko gostoprimstvo - kazao je dodavši:

- Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo na Bliskom Istoku, ali ujedno i prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će navijači moći prisustvovati dvjema utakmicama u jednom danu, jer su stadioni blizu jedan drugome. Mislim da će navijači stvoriti izvrsnu atmosferu koja će biti slična onoj na Olimpijskim igrama. Stadioni će biti sjajni, a siguran sam da će domaćini napraviti odličan posao po pitanju organizacije, sigurnosti i svega ostalog kako bi se navijači dobro zabavili.