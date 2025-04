Kontroverzna boksačica koju optužuju da je muškarac poslala poruku Trumpu: Ovo će odjeknuti svijetom

Kontroverzna alžirska boksačica koju optužuju da je muškarac Imane Khelif najavila je da će na Olimpijskim igrama u Los Angelesu boksati u težoj kategoriji te da joj je cilj osvojiti zlatnu medalju. Nakon promjene pravila, kategorija u kojoj je do sada boksala bit će od 60 do 65 kilograma. Budući da je Khelif imala 66 kilograma u Parizu, sada će prijeći u novu kategoriju. Isto tako, najavila je i da će nakon Olimpijskih igara prijeći u profesionalke.

Boksačicu iz Alžira su na olimpijskim igrama u Parizu optužili da je promijenila spol te da je zato mogla lakše osvojiti zlatnu medalju. Prije Olimpijskih igara na kojima joj je Međunarodni olimpijski savez odobrio nastup, Khelif nije smjela nastupiti na Svjetskom boksačkom prvenstvu za žene jer je pala na testu spolne podobnosti.

Testiranje koje je napravio IBF pokazalo je da Alžirka ima muške (XY) kromosome. Bura oko tog slučaja i dalje se nije smirila, a neki su se pitali kako će nastupati u Americi gdje je Donald Trump zabranio transrodnim ženama da nastupaju u ženskim sportovima. Međutim, Khelif nimalo ne brine pa je poslala jaku poruku.

- Nisam transrodna. Ovo me se ne tiče i ne zastrašuje me. Naravno, branim sa svime što imam ovu zlatnu medalju... Nastavljam svoj san. To je za mene sve - rekla je Khelif za španjolsku Marcu, a o spremanju za Igre u Los Angelesu je naglasila:

- Ono što želim je odraditi savršen posao i doći u boljoj formi nego što sam bila u Parizu, s obzirom da sada imam veću mentalnu i fizičku ravnotežu. Za prelazak u profesionalce čekat ću dobar ugovor, a najbolja ponuda će me uvjeriti - rekla je Khelif.