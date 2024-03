Silvio Marić se vraća u Dinamo. Otkrio nam je detalje posla i prve poteze s pozicije na koju dolazi

Dok je trajala izborna Skupština Dinama prije tjedan dana, pred zapadnom tribinom maksimirskog stadiona skupio se veliki broj Bad Blue Boysa koji su došli dati podršku Velimiru Zajecu. Na kraju su bučno proslavili njegov dolazak na čelo Dinama, a među njima su bili i bivši igrači plavih Tomo Šokota i Silvio Marić. Koliko znamo, Silvio Marić će ući u Dinamo, trebao bi postati ambasador kluba.

U srijedu ću znati što radim

– Točno je, ali tijekom sljedećeg tjedna definirat ćemo što ću operativno raditi za klub. Vjerojatno ćemo u utorak imati sastanak na tu temu, pa ću u srijedu moći reći nešto više o tome. No trebalo bi to biti operativno pomaganje, radit ću na povezivanju ljudi u klubu, kao veza između predsjednika, sportskog direktora i šefa nogometne škole. Ipak više će se znati u srijedu – kaže nam Silvio Marić.

Od početka kampanje za izbor predsjednika bili ste uz Velimira Zajeca.

– Surađivali smo godinama, veliki smo prijatelji i normalno je da sam ga podržavao i da je na kraju ostvarena ova pobjeda. To je promjena nakon dugog niza godina te velika, legitimna i demokratska pobjeda. Za to smo se borili sve ovo vrijeme, to je pobjeda za budućnost jer klub će biti puno otvoreniji nego što je bio dosad.

Kakav Dinamo sa Zajecom očekujete?

– Očekujem odličan Dinamo i po organizaciji kuba, a i u sportskom dijelu. Vidim njegovo podizanje na višu razinu, u organizacijom smislu na razinu velikih europskih klubova. A što se sportskog dijela tiče, očekujem da Dinamo sa svojim visokim ciljevima igra u nekoj od skupina Lige prvaka, Europske ili Konferencijske lige kao i stvaranje vrhunske momčadi koja će igrati odličan nogomet. Potom je potrebno raditi na podizanju omladinske škole i njezinoj organizaciji i maksimalnom napretku, kako bi se izdvojili talenti koji trebaju biti baza kluba i reprezentacije – govori Marić.

Je li vas Dinamo razočarao u Solunu?

– Ja sam sportaš, znam što znači kad odigraš jedno loše poluvrijeme – ispadaš. Iskreno, plavi su izgledali nekako paralizirano u prvom poluvremenu. A to je 'level' na kojem ispadaš ako odigraš jedno loše poluvrijeme, no dobiti pet pogodaka od PAOK-a nemoguće je, s obzirom na to da je riječ o momčadima podjednake kvalitete. Zato treba raditi na podizanju kvalitete momčadi i na pojačanjima jer cijeli klub ovisi o sportskim rezultatima. Predsjednik Zajec to zna raditi, on to i voli raditi i dat će cijelog sebe, a svi mi ostali pomoći ćemo mu. Očekujem i financijsku stabilnost kluba da ne ovisimo o jednom golu u 94. minuti, da na tom planu ne bude stresova. Očekujem realan proračun, u skladu s rezultatima.

Zašto plavi stalno igraju toplo-hladno, u čemu je problem?

– Problem je držanje kontinuiteta, širina kadra i njegova kvaliteta Dinamu ipak nije dovoljna za te sportske ciljeve. Ubuduće ćemo svi imati cilj osigurati i treneru i igračima pravu konkurenciju, njih 25-30 koji su podjednaki. To Dinamu treba jer ponovno će napadati rezultate na tri kolosijeka, velikim klubovima koji tako igraju neophodna je kvalitetna širina – kaže Marić.

Imamo jako teških mjesec dana

Danas Dinamo igra kod Rudeša, kluba u kojem ste u dva navrata radili, trebala bi to biti lagana utakmica za plave?

– Dinamo je naravno favorit, Rudeš je posljednji i sve osim pobjede bilo bi iznenađenje. No Rudeš se digao u posljednje vrijeme, treba biti oprezan. Bit će ponovno lijepa atmosfera, pun stadion, ali tu utakmicu moramo dobiti. Meni je bilo odlično u Rudešu, ušli smo u prvu ligu i to mi je stvarno drag dio života, lijepo sam surađivao s ljudima u klubu s kojim smo ušli u povijest.

Nakon reprezentativne stanke plavi imaju jako težak raspored. Čeka ih puno gostovanja, a prva dva su na Poljudu, najprije u prvenstvu 30. ožujka, a onda četiri dana poslije u polufinalu Kupa. Hoće li te utakmice usmjeriti prvenstvo?

– Mislim da hoće, u Kupu to nije upitno jer se igra jedna utakmica, a ni u prvenstvu ne smijemo izgubiti. Hajduk je odličan, dignuo se, uostalom ispred nas je kao i Rijeka. Čeka nas mjesec ispunjen jako teškim utakmicama, gotovo sve se igra vani što je nevjerojatno, ali morat ćemo upotrijebiti svu energiju da bismo osvojili prvenstvo i Kup. Bit će jako teško.

I prvak će na kraju biti?

– Teško je reći jer treba biti realan, ali mi se nadamo da će prvi biti Dinamo iako treba respektirati Rijeku i Hajduk. Znamo koliko nam znači naslov prvaka, nakon ispadanja iz Europe prvenstvo nam je u fokusu – zaključio je Silvio Marić.