Kobe je imao psa koji je slušao naredbe samo na - hrvatskom jeziku

Kobe Bryant bio je poseban, kao igrač, kao čovjek. Nažalost, poginuo je u padu helikoptera u blizini Los Angelesa, a u helikopteru su još bili njegova kćer Gianna (13), šest putnika te pilot koji su na mjestu preminuli.

Svoj je košarkaški talent jasno pokazivao na terenima, a pokazivao je još jednu sitnicu koja je mnogima promaknula. Naime, Kobe je dobro pričao francuski, španjolski, talijanski, a osim toga i srpski, slovenski i hrvatski jezik.

Luki Dončiću je jednom prilikom 'sasuo što ga ide' na slovenskom jeziku iz prvog reda što je iznenadilo mladog talenta.

Mike Procopio, kondicijski trener i Kobejev osobni trener za video analizu, tvrdi da to nije ništa neobično. Kobe je često psovao i to na različitim jezicima. Ipak, iako je na hrvatskom znao psovati, znao je još nešto - davati na kojeg je kupio od američke Savezne uprave za borbu protiv narkotika, odnosno DEA-e, piše The Athletic.

Kobe je imao još nekoliko pasa, ali ovaj mu je navodno bio najdraži.

Nakon jednog treninga pozvao je Procopija u svoju kući kako bi mu pokazao da zna svirati piano. Dok je svirao, Procopio je skužio da je njegov njemački ovčar uplašen pa ga upitao: "Kobe, što se je s njim?" Pas je bio strahovito plašljiv, ali bi na jednu Bryantovu naredbu skočio i stavio 'žrtvi' očnjake na vrat.

- Neće stisnuti. Osim ako mu ne kažem još jednu riječ na hrvatskom - smijao se Kobe, tvrdi Procopio i dodao kako je pas slušao samo naredbe na hrvatskom.

- Ti si s*eban, čovječe - odgovorio mu je trener koji je bio u šoku.

- Al' to već ne znam haha - rekao mu je jedinstveni Mamba.