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DANAS IGRAJU VATRENI

Hrvatska prvi put u povijesti igra s Panamom, evo kako smo prolazili protiv reprezentacija iz njene federacije

SP 2026 Hrvatska u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu izgubila od Engleske
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Hrvoje Delač
23.06.2026.
u 06:00

Ovo će nam biti peti susret protiv neke od članica CONCACAF-a, a zasad imamo dvije pobjede i dva poraza.

Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu Svjetskog prvenstva igrat će protiv Paname. Bit će to prvi put u povijesti da se susreću ove dvije reprezentacije, a kao svojevrsna priprema za tu utakmicu Daliću je poslužila prijateljska protiv Kolumbije, koja je, iako je južnoamerička reprezentacija, "glumila" Panamu. Pobijedili smo u tom susretu s 2:1, ali utakmice SP-a uvijek su znatno teže.

Panama je članica CONCACAF-a, krovne nogometne organizacije za Sjevernu i Srednju Ameriku te Karibe, pa je zanimljivo pogledati kako smo na velikim natjecanjima prolazili protiv reprezentacija iz te federacije. A kratkim uvidom u povijest svjetskih prvenstava došli smo do podatka da će nam ovo biti peti susret protiv neke od članica CONCACAF-a, a zasad imamo dvije pobjede i dva poraza.

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SP 2026 Hrvatska u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu izgubila od Engleske
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Sve je počelo kultnom utakmicom protiv Jamajke, što je vatrenima bio i službeni debi na svjetskim prvenstvima. Unatoč debitantskoj nervozi, golovima Stanića, Prosinečkog i Šukera slavili smo s 3:1.

Već na sljedećem SP-u, opet na otvaranju, sastali smo se s Meksikom i izgubili (0:1), a na kraju nas je taj poraz stajao i ispadanja u skupini. Priliku za uzvrat dobili smo 12 godina poslije, na SP-u u Brazilu, ali ponovno su Meksikanci bili bolji i rezultatom 3:1 u posljednjem kolu po skupinama poslali Niku Kovača i njegove izabranike kući.

Posljednji put s članicom CONCACAF-a igrali smo u Dalićevoj eri, na prošlom SP-u, kada smo Kanadu razbili s 4:1. Najbolje se toga sjeća aktualni reprezentativac Andrej Kramarić, koji je zabio dva gola, a na listu strijelaca još su se upisali Livaja i Majer. Od aktualnih igrača taj su susret još igrali Livaković, Gvardiol, Kovačić, Modrić, Perišić, Mario Pašalić i Vlašić, a s klupe gledali Stanišić, Šutalo, Erlić, Budimir, Jakić i L. Sučić.

Navijači iz Muenchena

Hrvatska i Panama nikad se nisu sastale, a ovo će nam biti peti susret s nekim iz federacije za Sjevernu i Srednju Ameriku te Karibe

Ključne riječi
Panama reprezentacija Hrvatska reprezentacija

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