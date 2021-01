Zubac odličan u sedmoj uzastopnoj pobjedi Clippersa, igrao i Šamanić

Košarkaši Los Angeles Clippersa drugi put unutar 48 sati svladali su na domaćem parketu Oklahoma City Thunder, a u pobjedi 108-100 hrvatski centar Ivica Zubac je sudjelovao s 10 koševa i 11 skokova.

Zubac je u igri proveo 24 minute te uz već spomenute statističke podatke imao još dvije blokade i jednu asistenciju.

Kawhi Leonard je bio najbolji igrač utakmice s 34 koša, devet skokova i osam asistencija. Serge Ibaka je postigao 17 poena, a Reggie Jackson 14 za pobjednike.

Shai Gilgeous-Alexander s 23 koša i George Hill s 22 poena bili su najbolji kod Thundera.

Foto: Robert Hanashiro/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL NBA: Oklahoma City Thunder at Los Angeles Clippers Jan 24, 2021; Los Angeles, California, USA; LA Clippers center Ivica Zubac (40) dunks for two point during the second quarter against the Oklahoma City Thunder at Staples Center.

Clippersi su pobijedili u posljednjih sedam nastupa i s učinkom 13-4 vodeća su momčad Zapadne konferencije zajedno s gradskim suparnicima Lakersima koji imaju isti učinak. Samo pobjedu manje ima Utah Jazz (12-4), momčad koja s osam uzastopnih pobjeda ima najduži aktivni pobjednički niz.

U drugoj utakmici nedjeljne NBA matineje Toronto je slavio sa 107-102 na gostovanju kod Indiana Pacersa. Raptorse je s 30 koševa i osam skokova predvodio OG Anunoby. Fred VanVleet je postigao 21, a Norman Powell 20 poena za pobjednike. Myles Turner je s 25 koševa bio najbolji strijelac Pacersa, a Justin Holiday je imao 16 poena i 10 skokova.

San Antonio je na svom parketu svladao Washington sa 121-101, a Luka Šamanić je za Spurse odigrao dvije i pol minute u završnici dvoboja te ubacio jednu tricu.

NBA rezultati

LA Clippers - Oklahoma City 108-100

San Antonio - Washington 121-101

Indiana - Toronto 102-107

Milwaukee - Atlanta 129-115

Orlando - Charlotte 104-107

Boston - Cleveland 141-103

Portland - New York 116-113

Memphis - Sacramento odgođeno