VIDEO Ovo su posljednje fotografije Kobea Bryanta, a rekao je nešto što ledi krv

Košarkaška legenda Kobe Bryant i njegova kći 13-godišnja Gianna poginuli su prošle godine na današnji dan. Bila je nedjelja, također je završavao još jedan rukometni turnir i nitko nije niti slutio zlo koje dolazi. U helikopterskoj nesreći u okolici Los Angelesa s Kobejem i njegovom 13-godišnjom kćeri Giannom smrtno je stradalo još sedam osoba.



Kad je 13-godišnji Brady Smigiel u Kaliforniji pristupio Kobeu Bryantu i zamolio ga za fotografiju, nije mogao ni pretpostaviti da će to biti vjerojatno posljednja fotografija slavnog košarkaša.

Bilo je to u kalifornijskoj dvorani Mamba Sports Academy, gdje je Brady igrao turnir, a Bryant je vodio momčad svoje kćeri Gianne koja je poslije stradala s njim.

13yo Brady Smigiel took these selfies @MambaSportsHQ on Saturday. Brady says as #KobeBryant was leaving the training facility, he promised to take a picture w/him & his friends on Sunday. Hear from Brady & young athletes from Mamba Sports Academy. It reopened today. @CBSLA 6pm pic.twitter.com/tEQ2mCDoKx — Rachel Kim (@CBSLARachel) January 30, 2020

Dječak je zaustavio Kobea i pitao ga može li se fotografirati s njim. Dok je to radio, Brady Smigiel snimio je dva selfieja s košarkašem koji nisu ispali najbolje. No, Kobe nije raspoložen jer je momčad njegove kćeri izgubila.

– Igrate li sutra na turniru? – upitao je Kobe Bryant, a dječak je odgovorio potvrdno.

– Onda ćemo sutra napraviti bolju fotografiju – dodao je Kobe Bryant.

Nažalost, slavni sportaš to nije dočekao. Samo nekoliko sati kasnije njegov helikopter se srušio i jedan od najboljih košarkaša u povijesti izgubio je život. S njim je otišla i njegova 13-godišnja kći Gianna.

Američka Nacionalna agencija za sigurnost objavila je prve rezultate istrage helikopterske nesreće u blizini Los Angelesa u kojoj su život izgubili košarkaški velikan Kobe Bryant, njegova 13-godišnja kći Gianna i još sedam osoba. YouTube kanal "The Flight Channel" napravio je rekonstrukciju helikopterske nesreće. koja je temeljena na policijskim izvješćima te izjavama očevidaca.

Foto: Jim Ruymen/Newscom/PIXSELL A mural honoring Kobe Bryant and his daughter Gianna Bryant is seen on Monday, January 25, 2021 in Los Angeles. One day ahead of the anniversary of the Calabasas helicopter crash that killed the Laker legend, his 13-year-old daughter and seven others, Sen. Dianne Feinstein (D-CA) and Rep. Brad Sherman (D-CA) announced a bill Tuesday that would require Terrain Avoidance Warning Systems on all helicopters carrying six or more passengers. Photo by Jim Ruymen/UPI. Photo via Newscom Newscom/PIXSELL



Letjelica se nije srušila zbog kvar na motoru, jer su na mjestu nesreće nađene presječene grane uslijed rada rotora, piše u izvješću NTSB-a. Helikopter u kojem se nalazio Kobe Bryant te još sedam putnika i pilot poletio je u 9.06 sati iz Los Angelesa prema sportskoj akademiji Mamba. Na ruti kojom se kretao helikopter najavljeni su loši vremenski uvjeti s gustom maglom. Vidljivost je toliko bila slaba da je čak i losanđeleška policija svojim helikopterima tog jutra izdala zabranu letenja. Pilotima se zabranjuje letenje kroz oblake po maglovitom vremenu što znači da je helikopter u kojem se nalazio Bryant i ostali letio na 240 metara nadmorske visine. Zbog guste magle pilot je odlučio promijeniti standardnu rutu kako bi izbjegao planine.

U 9.21 helikopter je krenuo kružiti iznad Glendalea u blizini grada Burbanka. U tom trenutku audio zapis zračne prometne kontrole ističe da je pilot Ara Zobayan zatražio SVFR (Special Visual Flight Rules Clearance), odnosno posebna pravila letenja u slučaju loših vremenskih uvjeta. U 9.33 helikopter je nastavio put prema sportskoj akademiji, a kako je teren postajao sve viši, pilot je letjelicu podigao na 300 metara. U 9:44 iz kontrolnog tornja stiglo je upozorenje da prenisko lete. Tu su krenuli problemi jer je vidljivost bila toliko loša da pilot nije mogao vidjeti kamo leti već je postupao po uputama kontrolora leta. Skrenuo je prema jugozapadu. Toranj Van Nuys: Helikopter 2EX, kontaktirajte Socal na 134.2 za nastavak leta.

Pilot: 34.2. Toranj: Helikopter 2EX, molim identifikaciju, čulo se od Socala, kontakta za slijetanje. Odgovora nije bilo, a helikopter je izašao izvan prostora aerodroma i mjesta gdje je trebao sletjeti. Toranj: Helikopter 2EX, pratite kod 1200, tražite li nastavak leta? Odgovora ponovno nije bilo. Toranj: 2EX, gdje... recite nam svoje namjere. Bez odgovora. Toranj: 2EX, i dalje letite prenisko ako ste nastavili letjeti dalje. Signal s letjelice je ubrzo nestao s radara. Iz podataka o putu letjelice vidljivo je da je u trenutku pada naglo ubrzala, čak do 300 kilometara na sat. U 9.47 helikopter se srušio u Calabasasu.

Svijet je ostao bez istinske legende, njegova žena bez supruga i kćeri, njegova druga djeca bez voljenog oca. Ostavio je uplakanje obožavatelje, suigrače, trenere, djecu koja su u njemu vidjeli uzora. Mamba - out.