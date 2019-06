Klub upravo potvrdio: Slaven Bilić od danas je novi trener West Bromwich Albiona

Slaven Bilić, nekadašnji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, službeno je imenovan novim trenerom West Bromwich Albiona, kluba kojem je malo nedostajalo da se vrati u Premier ligu.

West Bromwich Albion sezonu je završio na četvrtom mjestu u Championshipu, no u doigravanju je poražen od Aston Ville ukupnim rezultatom 3:2 (2:1, 1:1).

We're delighted to announce Slaven Bilić as our new Head Coach...



Welcome, Slav!#SuperSlav | #WBA https://t.co/Q9xnjFzBDs