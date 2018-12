Kličko poslao SMS poruku Joshui: Sprema li se spektakl?

Čini se kako boksačka mirovina i nije ono u čemu Vladimir Kličko uživa koliko bi neki drugi. Kako saznaju britanski mediji, on je svom posljednjem protivniku, a danas i velikom prijatelju, Anthonyju Joshui, poslao SMS u kojem je izjavio kako se želi vratiti boksu, piše Fightsite.

Dugo situacija u teškoj kategoriji svjetskog boksa nije bila ovako zanimljiva kao što je danas. S jedne strane imamo Anthonyja Joshuu, uzbudljivog mladog vlasnika tri pojasa. S druge strane je Deontay Wilder i njegova trenutna nemeza, Tyson Fury. A tu su još boksači poput Jarrella Millera i Manuela Chara, dok se čeka skok boksača poput Filipa Hrgovića ili Joea Joycea.

Situacija je sjajna pa ne treba čuditi kako Vladimir Kličko, čiju vladavinu svjetskim boksom mnogi zovu najgorim vremenom teške kategorije, ima nostalgiju za boksom.

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

Eddie Hearn, glava britanskog boksa i menadžer Anthonyja Joshue, otkrio je britanskim medijima sadržaj jednog SMS-a kojeg je Vladimir poslao Joshui, protiv kojeg je u travnju prošle godine odradio svoj posljednji meč.

Kličko je Joshui rekao kako se osjeća kao da može savladati sve teškaše na svijetu te da razmišlja o povratku. Budući da Joshua i dalje traži protivnika za svoj meč 14. travnja, mogao bi i Vladimir postati opcija.

Kličko inače i dalje redovno trenira te svi koji su sparirali s njim tvrde da je u sjajnoj formi. Jedan od tih je i Oleksandar Usyk, koji bi također uskoro mogao postati dio teške kategorije te je i on potencijalni protivnik za Joshuu.

No, gledajući kakav su meč Joshua i Kličko pružili kada su se sučelili, mislimo da se nitko ne bi bunio ukoliko bi uistinu došlo do njihovog novog duela. Oni danas jesu prijatelji, no ne sumnjamo kako niti jedan ne bi imao ništa protiv toga da otplešu još jednu turu među konopcima.

>> Pogledajte i gostovanje Hrgovića na Večernji TV-u