Klačar upisao pobjedu i poraz, Puljiz poraz u prvom kolu Europskog prvenstva

Prvog dana Europskog seniorskog prvenstva za judašice i judaše u Portugalu nastupilo je dvoje hrvatskih predstavnika, Robert Klačar (do 66 kg) je upisao pobjedu i poraz, a Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) poraz od iskusne Mađarice.

Puljiz je u svim dobnim skupinama pokazala iznimnu kvalitetu, tako da i u seniorskoj konkurenciji očekuje puno, prvenstveno sama od sebe. Na prvom Europskom seniorskom prvenstvu ipak nije išlo. Ždrijeb je za protivnicu donio iskusniju Mađaricu Pupp, osvajačicu bronci na ovogodišnjim Grand slamovima, koja je ipponom sigurno prošla dalje.

- Osjećala sam se dobro, ali jednostavno nisam dobro odradila i propustila sam priliku. Znam da sam mogla puno više pokazati - uz dosta samokritike javila se 19-godišnja Solinjanka iz Portugala.

Prvu pobjedu na top razini seniorske konkurencije upisao je Klačar. Mladi Puljanin je u iznimno izjednačenoj borbi 1. kola protiv iskusnog Irca Burnsa došao do "golden scorea", a zatim u sedmoj minuti borbe došao do pobjedničkog wazarija.

- Ovo mi je prvi veliki turnir u najjačoj konkurenciji i drago mi je da sam sam sebi potvrdio da se mogu nositi s najboljim seniorima na svijetu. Treba tu još malo i poraza i pobjeda da se razvije to iskustvo i osjećaj za raditi s najboljima u kategoriji i onda će to biti odlično - sumirao je dojmove Klačar, koji je nakon uvodne pobjede išao na jednog od nositelja prvenstva, Talijana Lombardija te izgubio ipponom.

- Nisam osjetio nikakvu nadmoć s njegove strane i osjetio sam da se mogu nositi s njim. U parteru sam se odmah trebao početi braniti. Zakasnio sam jedan tren i Lombardi je već zavukao ruku da me preokrene pa je završilo ipponom - prepričao je Klačar.

U subotu, od judašica nastupaju Iva Oberan (do 63 kg) te Lara Cvjetko (do 70 kg), dok u muškoj konkurenciji Hrvatsku predstavlja Dominik Družeta (do 81 kg). Kvalifikacije počinju u 11 sati po hrvatskom vremenu, a finalni blok je u 17 sati, s prijenosom svih borbi uživo na live.ijf.org internet stranici.