Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
Trener Golden Statea

Kerr: Manji broj utakmica smanjit će i broj ozljeda

Steve Kerr
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
19.11.2025.
u 14:02

„Nije samo zgusnuti raspored krivac za brojne i česte ozljede. U košarci se nikada više nije trčalo. Svi igraju tranzicijsku košarku. Spojeno to s igranjem svake druge večeri dolazimo do toga da su liste ozlijeđenih prepune“, rekao je Steve Kerr.

Uvijek ću se zalagati za manji broj utakmica, primjerice, igračima bi puno značilo spuštanje s 82 na 72 susreta tijekom osnovnog dijela sezone, izjavio je Steve Kerr, trener košarkaša Golden Statea.

Ove sezone mnogo se priča o brojnim ozljedama najvećih zvijezda NBA lige. Od prošle sezone teške ozljede imaju Jayson Tatum iz Bostona, Tyrese Haliburton iz Indiane i Kyrie Irving iz Dallasa.

Trenutačno su na listi ozlijeđenih Giannis Antetokounmpo, igrač Milwaukeeja i član San Antonija Victor Wembanyama. Ranije su lakše ili nešto teže ozljede ove sezone imali Jalen Brunson iz New Yorka, Trae Young iz Atlante i Paolo Banchero iz Orlando. Sve je ovdje riječ o glavnim igračima svojih momčadi.

„Nije samo zgusnuti raspored krivac za brojne i česte ozljede. U košarci se nikada više nije trčalo. Svi igraju tranzicijsku košarku. Spojeno to s igranjem svake druge večeri dolazimo do toga da su liste ozlijeđenih prepune“, rekao je Steve Kerr.

„Ponekad smo i više od tjedan dana na gostujućim turnejama. U tim trenucima nemate uopće vremena za trening. Sve se odvija u ritmu utakmice za utakmicom. Kompletan takav sistem gubi smisao“, dodao je 60-godišnji stručnjak koji je igrajući za Chicago i San Antonio pet puta bio NBA prvak, dok je trenerski Golden State vodio do četiri NBA naslova.
Ključne riječi
Golden State Steve Kerr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja