NBA LIGA

LeBron James postao prvi igrač koji je nastupio u 23 različite sezone

VL
Autor
Hina
19.11.2025.
u 10:05

James, koji je propustio prvih 14 utakmica Lakersa ove sezone zbog bolova u leđima, krenuo je u utakmicu u početnoj postavi te je na parketu proveo gotovo pola sata.

LeBron James je upisao svoj prvi nastup ove sezone u NBA te tako postao prvi igrač u povijesti najjače košaraške lige na svijetu koji je igrao u 23 različite sezone, a u 140-126 domaćoj pobjedi Los Angeles Lakersa protiv Utah Jazza sudjelovao je sa 11 koševa i 12 asistencija.

Tijekom svoje fantastične karijere James je postao najbolji strijelac u povijesti NBA, ima četiri naslova prvaka, a svaki je put bio kada je osvajao naslov bio i MVP finala, četiri naslova MVP-a ligaškog dijela sezone, a sada je rekorder i po broju odigranih sezona. Ipak, mora upisati još 48 nastupa kako bi dostigao Roberta Parisha na prvom mjestu po broju odigranih utakmica u ligi.

Lakerse su do 11. pobjede u 15. ovosezonskom nastupu predvodili Luka Dončić sa 37 i Austin Reaves sa 26 ubačaja, dok poraz Jazza nisu mogli spriječiti Keyonte George sa 35 i Lauri Markkanen sa 31 pogotkom.

S omjerom pobjeda i poraza 11-4 Lakersi su na četvrtom mjestu Zapadne konferencije, dok je Jazz sa 5-9 10. na Zapadu.

Detroit Pistonsi učvrstili su se na vrhu Istoka 11. pobjedom zaredom, ovoga su puta kao gosti bili bolji od Atlanta Hawksa sa 120-112. Opet je sjajan bio Cade Cunningham sa 25 poena, 10 asistencija i 6 skokova, Jalen Duren je dodao 24 za pobjednike, dok su kod Atlante najbolji bili Jalen Johnson sa 25 koševa, 9 asistencija i 8 skokova te Nickiel Alexander-Walker sa 24 ubačaja.

Detroit je sada na sjajnom omjeru 13-2, dok je Atlanta šesta na Istoku sa 9-6.
nba LeBron James

Kupnja