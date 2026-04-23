ŠOK ZA NORVEŽANE

Jedan od najboljih skijaša današnjice iznenadio izjavom: Mogao bi promijeniti reprezentaciju

23.04.2026.
u 20:15

Austrijski mediji prenose kako trenutačno istražuje opciju dobivanja dvojnog državljanstva što bi moglo biti ključno kod promjene reprezentacije. Osim što je obitlejski vezan za Salzburg, njegovi budući profesionalni planovi također su vezani uz Austriju

Henrik Kristoffersen već je godinama jedan od najboljih skijaša svijeta. Stručnjak za tehničke discipline (slalom i veleslalom) u karijeri je dosad ostvario 34 pobjede (26 u slalomu, osam u veleslalomu) te čak 102 plasmana na pobjedničko postolje. Nikada nije osvojio Veliki kristalni globus, ali je tri puta završavao drugi u ukupnom poretku (2016., 2018., 2025.). Zato se može pohvaliti s čak pet Malih globusa - četiri u slalomu i jednim u veleslalomu.

Sve te uspjehe ostvario je pod zastavom Norveške, zemlje svog rođenja. Zato je mnoge iznenadila njegova izjava da bi uskoro mogao promijeniti nacionalnost i prijeći pod stijeg Austrije, zemlje u kojoj živi već dulje vrijeme.

Vijest su prenijeli mnogi mediji stručni za praćenje alspkog skijanja

Vijest su prenijeli mnogi mediji stručni za praćenje alspkog skijanja, posebice oni iz Austrije. Kristoffersen je sam na to pitanje odgovorio kako postoji mogućnost da promijeni reprezentaciju. Austrijski mediji prenose kako trenutačno istražuje opciju dobivanja dvojnog državljanstva što bi moglo biti ključno kod promjene reprezentacije. Osim što je obitlejski vezan za Salzburg, njegovi budući profesionalni planovi također su vezani uz Austriju.

- Definitivno ću skijati još četiri godine, a tijekom tog vremena ostat ćemo 100 posto u Austriji - rekao je.

Norvežanin je i usko povezan s direktorom austrijske skijaške reprezentacije Christianom Mitterom, što ovoj vijesti dodatno daje na značaju. Na direktno pitanje planira li promijeniti reprezentaciju Kristoffersen je odgovorio s "Možda".
