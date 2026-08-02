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NOVI PLAN

Kek želi pojačanja na Rujevici: Dolazi njegov bivši igrač, još traje potraga za krilom

Rijeka: Konferencija za medije HNK Rijeka uoci utakmice protiv Derry Cityja
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 08:56
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U klubu vjeruju 21-godišnjem Aleksi Todoroviću, ali Kek na toj poziciji želi konkurenciju i nešto iskusnijeg igrača kao alternativu Todoroviću

Rijeci je prije nekoliko dana propao plan dovođenja Marina Šotičeka na jednogodišnju posudbu iz švicarskog Basela. Talentirani 21-godišnjak na kraju se odlučio za Hajduk pa je Rijeka ostala bez željenog pojačanja na krilnoj poziciji. Trener Matjaž Kek ipak inzistira na novom ofenzivcu, a u klub bi trebao stići i novi vratar.

U klubu vjeruju 21-godišnjem Aleksi Todoroviću, ali Kek na toj poziciji želi konkurenciju i nešto iskusnijeg igrača kao alternativu Todoroviću. U Rijeku bi zato trebao stići 28-godišnji Igor Vekić. Riječ je o slovenskom vrataru kojeg je Kek uveo u reprezentaciju dok je vodio Sloveniju. Vekić je zamjena nedodirljivom Janu Oblaku, ali svejedno je skupio pet nastupa.

Pojačanje na krilnoj poziciji zasad ostaje neimenovano, ali za Keka je ta pozicija prioritet. Rijeka danas otvara novu sezonu HNL-a, u 21 sat gostuje kod novog prvoligaša Rudeša. Prijenos utakmice dostupan je na kanalu MAX Sporta.
Ključne riječi
Pojačanje Matjaž Kek HNK Rijeka

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Što se tiče ulaznih transfera, u trenutku pisanja ovog teksta tek je za četiri igrača plaćena odšteta. Smail Prevljak došao je u Dinamo iz Istre za 800 tisuća, Ivan Ćubelić u Rijeku iz Slavena za 300 tisuća, Itsuki Urata u Slaven iz Budimspora za 100 tisuća, a Balelo u Osijek iz Paredesa za 75 tisuća eura. Kad se podvuče crta pod sve ove promjene, odlaske i dolaske, trenutačna vrijednost igrača u HNL-u iznosi točno 200 milijuna eura.

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