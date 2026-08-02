Kek želi pojačanja na Rujevici: Dolazi njegov bivši igrač, još traje potraga za krilom

Rijeci je prije nekoliko dana propao plan dovođenja Marina Šotičeka na jednogodišnju posudbu iz švicarskog Basela. Talentirani 21-godišnjak na kraju se odlučio za Hajduk pa je Rijeka ostala bez željenog pojačanja na krilnoj poziciji. Trener Matjaž Kek ipak inzistira na novom ofenzivcu, a u klub bi trebao stići i novi vratar.

U klubu vjeruju 21-godišnjem Aleksi Todoroviću, ali Kek na toj poziciji želi konkurenciju i nešto iskusnijeg igrača kao alternativu Todoroviću. U Rijeku bi zato trebao stići 28-godišnji Igor Vekić. Riječ je o slovenskom vrataru kojeg je Kek uveo u reprezentaciju dok je vodio Sloveniju. Vekić je zamjena nedodirljivom Janu Oblaku, ali svejedno je skupio pet nastupa.

Pojačanje na krilnoj poziciji zasad ostaje neimenovano, ali za Keka je ta pozicija prioritet. Rijeka danas otvara novu sezonu HNL-a, u 21 sat gostuje kod novog prvoligaša Rudeša. Prijenos utakmice dostupan je na kanalu MAX Sporta.