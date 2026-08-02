Detonacija u Moskvi: Troje mrtvih, više desetaka ozlijeđenih, žena pokušala unijeti eksploziv u poznati restoran?

Tri osobe su poginule, a najmanje 21 je ozlijeđena u eksploziji improvizirane naprave pokraj restorana u središtu Moskve. Eksplozija se dogodila u subotu navečer na Kudrinskom trgu, nedaleko od središta ruske prijestolnice, piše BBC.

Prema navodima ruskih vlasti, napravu je nosila žena koja je pokušala ući u restoran, ali ju je zaustavio zaštitar. U eksploziji su poginuli žena, zaštitar i jedan gost restorana. Još nije utvrđeno je li žena znala da nosi eksploziv niti je li naprava aktivirana na daljinu.

Restoran je u trenutku eksplozije bio zatvoren zbog privatne proslave. Područje je nakon napada ograđeno, a ruske antiterorističke službe otvorile su istragu kako bi utvrdile tko stoji iza eksplozije.