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POKUŠALA UĆI

Detonacija u Moskvi: Troje mrtvih, više desetaka ozlijeđenih, žena pokušala unijeti eksploziv u poznati restoran?

Foto: Reuters/Pixsell
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
02.08.2026.
u 08:13
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U eksploziji su poginuli žena, zaštitar i jedan gost restorana. Još nije utvrđeno je li žena znala da nosi eksploziv

Tri osobe su poginule, a najmanje 21 je ozlijeđena u eksploziji improvizirane naprave pokraj restorana u središtu Moskve. Eksplozija se dogodila u subotu navečer na Kudrinskom trgu, nedaleko od središta ruske prijestolnice, piše BBC.

Prema navodima ruskih vlasti, napravu je nosila žena koja je pokušala ući u restoran, ali ju je zaustavio zaštitar. U eksploziji su poginuli žena, zaštitar i jedan gost restorana. Još nije utvrđeno je li žena znala da nosi eksploziv niti je li naprava aktivirana na daljinu.

Restoran je u trenutku eksplozije bio zatvoren zbog privatne proslave. Područje je nakon napada ograđeno, a ruske antiterorističke službe otvorile su istragu kako bi utvrdile tko stoji iza eksplozije.

Ključne riječi
restoran Moskva eksplozija

Komentara 17

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DK
Dr.KarlosVonSalzberg
09:37 02.08.2026.

Rusi neka odu doma iz Ukraine i više neće imati ovakvih problema. Koliko sendvićara operira po Večernjem da sve smrdi po parizeru.

AL
alojzvodic
09:34 02.08.2026.

Restoran je u vrijeme eksplozije bio zatvoren zbog privatne proslave. U restoranu se slavio rođendan djeteta istaknutog člana talijanske grupacije koja posluje u Rusiji. Navodi se da su u eksploziji koja je uslijedila poginuli žena, zaštitar i gost talijanskog restorana Balzi Rossi. Eksplozija se dogodila neposredno prije 20:00 sati u talijanskom restoranu smještenom u jednom od sedam moskovskih nebodera iz Staljinovog doba na Kudrinovom trgu, priopćila je policija.

Avatar Navijač
Navijač
09:44 02.08.2026.

Mafia.

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