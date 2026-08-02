Emotivno otkriće zvijezde koja je na SP-u proživjela pravu dramu: 'Nikad u životu nisam osjetio takvu bol'

Belgijski nogometni reprezentativac Jeremy Doku našao se u centru pažnje ovog ljeta na Svjetskom prvenstvu. Dokuova supruga Shireen bila je trudna te je termin poroda bio usred nokaut-faze Mundijala. Želio je napustiti kamp reprezentacije i odletjeti u London kako bi prisustvovao rođenju sina Praisea zbog čega se našao na meti kritika nekih belgijskih navijača.

Kao da to nije bilo dovoljno, tijekom prvenstva obolio je od teške respiratorne infekcije koja je bila puno opasnija od onog što je javnost znala. O cijelom iskustvu na Mundijalu progovorio je za u malom dokumentarcu koji će objaviti na svom YouTube kanalu.

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- Nikad u životu nisam osjetio takvu bol. Nisam se mogao pomaknuti i tjeralo me na plakanje. Bio je jedan sat ujutro kad sam morao otići na hitnu - rekao je Doku. Respiratornu infekciju zadobio je u grupnoj fazi te je ostao hospitaliziran i morao propustiti drugu utakmicu na turniru.

Dok je još bio u bolnici, dobio je u potpunosti drukčije, ali također šokantne vijesti.

- Probudio sam se naglo. Netko mi je rekao: „Vašoj ženi je pukao vodenjak.” Pomislio sam: moram vidjeti svog sina.

Ispričao je kako se odmah uputio prema Londonu te je stigao na vrijeme da vidi rođenje prvog sina. Dodao je i kako mu je danas jedini cilj biti što bolji otac.