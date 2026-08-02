Otkriveno tko će suditi Dinamu protiv Sopićevog Žalgirisa

Nogometaše zagrebačkog Dinama već u utorak očekuje nova utakmica i to u kvalifikacijama za Ligu prvaku. Nakon što su u drugom pretkolu tijesno pobijedili švicarski Thun, na Maksimir dolazi litavski prvak Kauno Žalgiris na čijoj klupi odnedavno sjedi hrvatski stručnjak Željko Sopić.

Plavima sigurno neće biti lako protiv iznimno motiviranog protivnika iako je kvaliteta na njihovoj strani. Momčad Marija Kovačevića želi odnijeti dobar rezultat na gostovanje u Litvu tjedan dana kasnije. Prođu li Žalgiris, Dinamu ostaje još samo playoff runda Lige prvaka, a i automatski će osigurati plasman u Europsku ligu.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

UEFA je objavila i tko će suditi prvi susret ove dvije momčadi na Maksimiru u utorak. Glavni sudac bit će Belgijac Erik Lambrechts, a pomgat će mu sunarodnjaci Jo De Weirdt i Kevin Monteny. Četvrti sudac bit će također Belgijac Lothar D'Hondt, a jedini član sudačke delegacije koji ne dolazi iz Belgije je glavni VAR sudac Clay Ruperti iz Nizozemske.

Dodajmo kako je Dinamo plasmanm u treće pretkolo Lige prvaka osigurao europsku jesen i u najgorem slučaju igrat če ligašku fazu Konferencijske lige.