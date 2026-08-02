FOTO Svi idu na more, kilometarske kolone na A1, na A3 prometna nesreća, ima ozlijeđenih

Prema izvješću stanja na cestama koje donosi HAK, od ranog je jutra pojačan promet na važnijim hrvatskim cestama, osobito prema moru, a gužve se bilježe pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta te na prilazima obalnim turističkim središtima, trajektnim lukama i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina prije 8 sati ujutro duga je oko dva kilometra. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje.

Na autocesti A2 Zagreb - Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 kilometara. Zbog radova se na dijelu autoceste između Krapine i Đurmanca u smjeru Maclja te između Trakošćana i Đurmanca prema Zagrebu vozi samo jednim prometnim trakom.n Na autocesti A3 Bregana – Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko četiri kilometra. Zbog radova je promet usporen i između Svete Nedelje i čvora Zagreb zapad, gdje je zatvoren kolnik prema Lipovcu, a vozi se dvosmjerno suženim trakama na suprotnoj strani autoceste.

FOTO Od ranog jutra svi hrle prema moru: Na A1 kilometarske kolone, na magistrali zabrane zbog vjetra

Zbog prometne nesreće na A3 Bregana-Lipovac, a između čvorova Lužani i Nova Gradiška, na 179.+500 km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km. Prema pisanju Dnevnik.hr-a, nesreća se dogodila u 7:23 sata. U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a ima i ozlijeđenih. Promet na navedenoj dionici autoceste A3 odvija se usporeno uz regulaciju prometa. Na mjestu događaja u tijeku je obavljanje očevida.

Na dionici A3 između Popovače i Kutine prema Lipovcu prometuje se dvama suženim trakama, pa su uz povećanu gustoću prometa mogući zastoji. Odmorišta Kraljeva Velika sjever i jug zatvorena su u oba smjera. Radovi utječu i na promet autocestom A4 Goričan – Zagreb. Između Zagreba istok i Popovca prema Goričanu vozi se suženim trakama uz ograničenje brzine, iako su svi krakovi čvorova Zagreb istok i Sesvete otvoreni za promet.

Na Istarskom ipsilonu u tijeku je izgradnja punog profila autoceste A8, zbog čega se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na dionici između tunela Učka i čvora Matulji na snazi je posebna prometna regulacija, uz mogućnost povremenih prekida. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet autobusima na kat, motociklima i vozilima s prikolicama. Na pojedinim dijelovima magistrale vozi se uz privremenu signalizaciju zbog radova, dok je u Kaštel Kambelovcu zbog odrona uvedena posebna regulacija.

Na državnoj cesti DC1 kod čvora Zaprešić prometuje se uz privremenu regulaciju i suženje kolnika, a usporena vožnja očekuje se i na dionici Otrić – Zrmanja. Zbog radova je potpuno zatvoren dio državne ceste DC2 između skretanja za Bobotu i Veru te ulaza u Vukovar. Promet između Osijeka i Vukovara preusmjeren je preko Sarvaša, Bijelog Brda, Dalja i Borova.

Za sav promet zatvorena je i dionica državne ceste DC29 između Kašine i Laza Bistričkog, a zatvorene su i dionice između Prepuštovca i Gajca te u Novom Golubovcu. Majstorska cesta između Svetog Roka i Jasenica također je zatvorena do daljnjega zbog oštećenja kolnika. Vozači koji planiraju put preko Krčkog mosta trebaju računati da će promet 4. kolovoza od 21 do 21.05 sati biti privremeno obustavljen zbog održavanja memorijalne manifestacije „Oluja na Kvarneru“.

Na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju na snazi je i ljetna zabrana prometa za teretna vozila teža od 7,5 tona. Nedjeljom zabrana vrijedi od 12 do 23 sata, a ne odnosi se na autoceste ni na državnu cestu DC1. HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te prije polaska provjere stanje na planiranoj ruti.