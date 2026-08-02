FOTO Pogledajte čudo koje razvijaju Japanci: Avion budućnosti trošio bi upola manje goriva, ovo su detalji

Japan Airlines uložio je u američkog proizvođača zrakoplova JetZero kako bi podržao razvoj futurističkog putničkog aviona koji bi mogao trošiti i do 50 posto manje goriva od današnjih komercijalnih letjelica. Kako piše portal As, Riječ je o modelu Z4, trenutačno najvažnijem projektu kompanije JetZero. Za razliku od klasičnih putničkih zrakoplova, koji imaju cjevasti trup i zasebna krila, Z4 se temelji na konceptu integriranog krila i trupa. Krila i središnji dio zrakoplova spojeni su u jedinstvenu aerodinamičnu cjelinu.

Zrakoplov je projektiran za prijevoz oko 250 putnika na srednjim i dugim rutama. JetZero tvrdi da bi njegov oblik, zahvaljujući znatno manjem otporu zraka, mogao smanjiti potrošnju goriva između 30 i 50 posto u usporedbi s današnjim konvencionalnim putničkim avionima. Japan Airlines još nije otkrio kako će izgledati putnička kabina niti koliko će prostora biti dostupno putnicima. Objavljena je zasad samo vizualizacija vanjskog izgleda letjelice.

🇺🇸Калифорнийский стартап JetZero получил предварительный кредит в размере $3 млрд от правительства на создание инновационного самолета смешанного крыла, который обещает сэкономить до 50% топлива. Лайнер предложит пассажирам широкий салон с четырьмя проходами, цифровыми экранами… pic.twitter.com/HZiv4lezSD — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) July 31, 2026

Prema podacima zrakoplovne kompanije, Z4 bi trebao imati domet od približno 9920 kilometara, što bi mu omogućilo obavljanje dugih letova, uključujući linije između Tokija i zapadne obale Sjedinjenih Država. „Naša suradnja s JetZerom na razvoju Z4 u potpunosti je usklađena s našim opredjeljenjem za održive inovacije i postizanje nulte neto emisije do 2050. godine“, rekao je Takao Suzuki, izvršni direktor za korporativnu strategiju Japan Airlinesa.

„Uključivanjem našeg operativnog iskustva u razvoj Z4 nadamo se da ćemo pridonijeti početku novog razdoblja učinkovitijeg zračnog prometa“, dodao je. Kod ovakvog dizajna trup postaje sastavni dio krila, pa gotovo cijela površina zrakoplova stvara uzgon. Kod tradicionalnih putničkih zrakoplova većinu uzgona proizvode krila, dok trup uglavnom povećava masu i otpor zraka.

Takva konstrukcija donosi i određene izazove. Zrakoplovi s integriranim krilom i trupom prirodno su manje stabilni te zahtijevaju vrlo napredne sustave upravljanja letom. Upravo su tehnološke poteškoće desetljećima otežavale primjenu ovog koncepta u komercijalnom zrakoplovstvu.