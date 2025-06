Kći rukometne legende ostavila sportsku slavu i sve šokirala: 'Znala sam to još sa 15 godina'

Maida Arslanagić, proslavljena hrvatska rukometašica i kći legendarnog rukomentog vratara Abasa Arslanagića, ispisala je nesvakidašnju životnu priču. Njen put od vrhunskih sportskih terena do predanog rada s djecom s teškoćama u razvoju svjedočanstvo je iznimne snage, empatije i posvećenosti.

Odbojka ispred rukometa

Prve sportske korake napravila je u Portugalu, gdje je njen otac radio kao trener, i to trenirajući odbojku. Međutim, zov rukometne lopte bio je jači. S navršenih petnaest godina, Maida donosi odluku koja će joj definirati sportsku karijeru – počinje trenirati rukomet i ubrzo pristupa Lokomotivi. U Lokomotivi je igrala od 1999. do 2007. godine. Nakon osam godina u Zagrebu, odlučila se za iskorak u inozemstvo, prvo je igrala u Španjolskoj,potom Danskoj i Francuskoj. Između 1999. i 2012. godine, ponosno je nosila dres hrvatske izabrane vrste više od stotinu puta.

Nakon završetka profesionalne rukometne karijere magistrirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim logopedije, Maida se specijalizirala i za sportski marketing i odnose s javnošću, te organizaciju i upravljanje sportskim događajima. Još od 2012. godine, aktivno se uključila u program "Moje pravo na igru i sport", koji provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce, a koji je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju. Prepoznavši nedostatak sustavnih sportskih programa za djecu s teškoćama, Maida je pokrenula vlastitu inicijativu – osnovala je "HandbALL IN", prvi rukometni program u Hrvatskoj specifično dizajniran za djecu s teškoćama u razvoju.

- Na jesen ide sedma školska godina projekta, krenuli smo u Zagrebu, preselila sam se u Makarsku tako da sam povukla projekt sa sobom, sad djeluje u pet gradova, imamo dosta međunarodnih suradnji, bili smo dio EU projekta pa smo bili na Islandu gdje smo učili i educirali Island tako da bi i oni uskoro trebali krenuti sa jednim projektom. Turska isto. S njima smo isto surađivali, trudimo se da ne ostanemo samo lokalno, nego da idemo i međunarodnim putem, a kroz cijeli projekt smo shvatili i ja kao idejni začetnik svega da fali znanja svim kineziolozima i trenerima, fali znanja kako pristupiti djeci s teškoćama u razvoju.

U kojem trenutku ste osjetili da možete spojiti svoje fakultetsko znanje, sportsko znanje i iskustvo i pomoći djeci koja su u tom trenutku bila na nekakvoj klackalici između organiziranog sporta i rekreacije i nečega što uopće nitko ne zna kud bi s njima?

- Dobili smo priliku ići na dva tjedna u Ameriku upravo na adukaciju iz tog dijela "adaptiv sport". Mi u Hrvatskoj uopće nemamo naziva kako bi mi taj sport za tu djecu nazvali. Moj naziv "prilagođene sportske aktivnosti" je nešto što je doslovce prevedeno sa engleskog. Na engleskom taj naziv točno zvuči tako kao sport koji je prilagođen nekom koji ima neke smetnje, bez obzira kakve.

Počela sam volontirati u centru Sunce, kao volonter sam bila u sportskom programu za djecu s teškoćama u razvoju pri jednom projektu gdje sam zapravo vidjela da je to ono što treba širiti. Kineziolozima treba znanje nas terapeuta, jer to je ono što fali, oni svi imaju znanje kako posložiti trening, ali kako ga prilagoditi to je ono što manjka. Onda samo počela sa handbolinom, naziv je krenuo kao handbolin, rukomet, jer meni je bilo lakše probijati korz svijet taj novi projekt s imenom rukomet, međutim u međuvremenu smo 2020. godine verificirali program All in sport koja je univerzalna škola sporta za djecu s teškoćama u razvoju.

Kada povučete paralelu prije sedam godina i sada, koliko ste toga napravili, koliko je djece danas obuhvaćeno?

- Ja bi rekla sigurno preko 200, 300 kroz program.

Što više ovakvih projekata

Koliko Vas je u svemu otvorio sport kao osobu da možete raditi takve stvari ili je lakše okrenuti glavu i reći, ma dobro ajde to će netko drugi? Je li to sport ili okruženje u smislu da ste igrali u drugačijim zemljama, da ste živjeli, zahvaljujući tati, po cijelom svijetu?

- Ja bih rekla da je to prije moja struka, prije svega, zato što biti logoped ili baviti se nekom terapijskom strukom je zapravo poziv, kao i trenerski poziv, da ne može svatko biti terapeut niti svatko može biti trener. To je taj poziv koji sam ja osjetila već jako mlada, znala sam već u srednjoj školi koji fakultet želim upisati i voljela sam i radila sam već od 15-te godine volontirala i znala sam da želim raditi u jednom trenutku sa djecom s teškoćama i onda paralelno s tim sam se bavila sportom, živjela u različitim državama, imala sam široke vidike, poglede, iskustva i nekako sam najbolji način našla da te dvije stvari spojim. Kad se čovjek bavi sportom, ja uvijek promoviram taj zdravi život i sport, a sad pitanje da li da sam logoped, da li bi uopće krenula u ovom smjeru sporta osoba s invaliditetom. Mislim da ne bih, možda i onda krenula u sport, ostala bi u sportu, radim kao predavač, supervizor marketing, na temu rada s djecom, možda ne bi nikad pokrenula ovo da nisam terapijske struke da nisam osjetila taj poziv.

Planovi?

- Cilj nam je da se razvijaju mogućnosti, želimo ići naprijed, dizati program, ali ne samo program, želimo educirati, u ovom poslu nema konkurencije, bitno je da se pokreće da djeca s teškoćama u razvoju imaju što više mogućnosti da budu ravnopravni u svojoj zajednici. Cilj mi je da u budućnosti što više bude takvih programa kako god se oni zvali.