Hrvatski reprezentativac napravio transfer karijere: Došao sam kao dječak, odlazim kao izgrađen čovjek

Rukometaši Zagreba i dalje su ostali jedini prvaci Hrvatske. Pobjedom u Našicama osvojili su 33. naslov, no Jakov Gojun, kapetan momčadi, ne misli da je to bilo sve tako jednostavno tijekom sezone.

- Ova je bila jedna teška sezona, turbulentna i jako duga. Kad se samo sjetimo Lige prvaka, protiv kakvih smo ekipa igrali... dobili smo pretešku skupinu. Međutim, unatoč svemu, uspjeli smo — veselili smo se već u prvom mjesecu kad su dečki postali viceprvaci svijeta. Sad na kraju sezone, ponovno imamo razlog za zadovoljstvo, što znači da smo ipak napravili nešto dobro. Veseli me što, kad je riječ o Ligi prvaka, osim Magdeburga, nitko nas nije ozbiljno nadigrao – sa svima smo igrali ravnopravno. Vjerujem da ćemo iduće godine biti još bolji. Moram pohvaliti svoje igrače jer smo bili korektni tijekom cijele godine. A sada – slijedi malo slavlja i zasluženi odmor s obitelji. Nažalost, trojica igrača nas napuštaju nakon ove sezone. Zvonimir Srna odlazi u Montpellier, Timur Dibirov je prestao igrati, odlazi i Paolo Kraljević – rekao je Gojun.

Kako nije sebe spomenuo među odlascima jasno je da će Gojun još jednu sezonu biti prvi čovjek obrane kluba. Ostaje i trener Andrija Nikolić no morat će do početka priprema pronaći tko će mu biti pomoćni trener je Slavko Radić odlazi za trenera u Austriju.

- Još nemam ime novog kluba. Ima nekoliko opcija - rekao je Kraljević.

Zvonimir Srna mora se u francuski Montpellier javiti tek krajem srpnja. Bit će dovoljno vremena za odmor.

- Zahvaljujem upravi kluba, stožeru, članovima kluba, našim navijačima i, naravno, mojim suigračima na još jednoj uspješnoj sezoni. Došli smo do kraja, osvojili duplu krunu i ostvarili više nego što smo možda i sami očekivali. Ovo je bila moja posljednja utakmica za Zagreb u ovom dijelu karijere – emocije su prisutne, što je i normalno. Proveo sam ovdje šest godina, došao kao dječak, a odlazim kao izgrađen čovjek – rekao je Srna.

Zagreb u svojim vitrinama ima već 80 trofeja. Neki su još iz vremena bivše Jugoslavije, no otkako je samostalne Hrvatske osvojili su 33 prvenstva i 31 kup Hrvatske. Rukometaš Zagreba jedini su gradu podno Sljemena donijeli naslov prvaka Hrvatske. Do sada. Naime, još šansu imaju košarkaški Dinama, no s obzirom na to da treću odlučujuću utakmicu za plasman u finale doigravanja igraju u gostima kod Splita, teško će se to dogoditi. Od deset mogućih naslova prvaka u loptačkim sportovima (vaterpolo, nogomet, košarka, rukomet i odbojak) u Zagrebu će ostati četiri. Uz rukometaše Zagreba naslove su već osvojile nogometašice Agrama, odbojkašice Dinama i vaterpolistice Mladosti. Drugi naslovi odlaze u Rijeku (muški nogomet), Osijek (muška odbojka), Split (muški vaterpolo), Dubrovnik (ženska košarka) i Koprivnicu (ženski rukomet). Još se ne zna tko će biti prvak u muškoj košarci a tu je najvećim favorit ipak Zadar.