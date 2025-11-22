Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
Ivan Huklek:

Kažu da nije ista emocija kao kada si na postolju, ali sam svejedno sretan

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u hrvanju 2025., kvalifikacije Grčko - rimski stil, 87 kg, Patrik I. Gordan - Ivan Huklek
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
22.11.2025.
u 11:33

"Kažu da ovo nije ista emocija kao osvojiti medalju na samom natjecanju i biti na postolju, ali ja sam svejedno sretan", izjavio je 29-godišnji Huklek.

Sretan sam što je pravda napokon pobijedila, kazao je hrvač Ivan Huklek dan nakon što je potvrđeno kako je on osvajač brončane olimpijske medalje s Olimpijskih igara u Tokiju koje su održane prije više od četiri godine.

"Kažu da ovo nije ista emocija kao osvojiti medalju na samom natjecanju i biti na postolju, ali ja sam svejedno sretan", izjavio je 29-godišnji Huklek.

U petak je objavljeno kako je Međunarodna sportska arbitraža (CAS) odbila žalbu srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila, a Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma upravo od Datunašvilija. Prošle godine CAS je suspendirao Datunašvilija na pet godina te mu izbrisao sve rezultate od svibnja 2021. do travnja 2023., a OI u Tokiju su održane upravo u tom razdoblju.

"I prije ove odluke u planu je bilo da hrvam do sljedećih Olimpijskih igara u Los Angelesu. I dalje sam motiviran, samo da bude zdravlja", dodao je Huklek, koji je još početkom seniorske karijere osvojio srebrna odličja na svjetskom te na europskom prvenstvu do 23 godine 2017., odnosno 2018. godine.

Broj hrvatskih medalja s OI u Tokiju tako je povećan s osam na devet i to po tri zlata, srebra i bronce. Zlata su osvojili veslačka braća Martin i Valent Sinković u dvojcu, teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić te tekvondašica Matea Jelić, srebra teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig, gimnastičar Tin Srbić na preči te jedriličar Tonči Stipanović u klasi laser, a bronce veslač Damir Martin u samcu, tekvondaš Toni Kanaet i hrvač Ivan Huklek.

Hrvanje je ujedno postalo 11. sport s medaljom s OI, nakon tenisa, košarke, rukometa, vaterpola, dizanja utega, veslanja, plivanja, streljaštva, gimnastike, tekvondoa, atletike, jedrenja, boksa i džuda. 
Ključne riječi
hrvanje Ivan Huklek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Trener
Video sadržaj
2
POČIVAO U MIRU

Umro sjajni hrvatski sportaš: Bio je jedan od najboljih u Hrvatskoj i prepoznatljivo svjetsko ime

Kad je davne 1973. godine ušao u dvoranu zagrebačkoga Hrvatskog sokola, Tigran Gorički nije ni sanjao da će gotovo pola stoljeća poslije primati najveće sportske počasti. Tada je bio samo znatiželjni sedmogodišnjak koji je htio savladati zvijezdu i propadanje na razboju, a onda je postao dobitnik državne nagrade “Franjo Bučar”, trener olimpijskog elementa “Možnik” i čovjek koji je kao malo tko promijenio lice hrvatske gimnastike.

Učitaj još

Kupnja