TEŽAK UDARAC

Katastrofa za Rijeku! UEFA drakonski kaznila ponajboljeg igrača, evo kada smije natrag na teren

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Hrach Khachatryan/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 13:30

Uz Tonija Fruka zasigurno najvažniji igrač Rijeke dobio je izravni crveni karton, a običaj je da u tim slučajevima odluku o kazni donosi disciplinska komisija natjecanja

Hrvatski prvak Rijeka poražena je u prvom kolu Konferencijske lige od armenskog Noaha koji vodi bivši trener Dinama Sandro Perković. Rijeka je na gostovanju u Armeniji izgubila s minimalnih 1:0, a možda i veći problem od samog rezultata je isključenje koje je zaradio Niko Janković.

Uz Tonija Fruka zasigurno najvažniji igrač Rijeke dobio je izravni crveni karton, a običaj je da u tim slučajevima odluku o kazni donosi disciplinska komisija natjecanja, a u ovom slučaju njihova odluka je uistinu katastrofalna za momčad s Kvarnera. 

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Znalo se da će Janković propustiti sljedeću utakmicu protiv Sparte na Rujevici, ali UEFA ga je odlučila "nagraditi" s čak tri utakmice zabrane igranja. Janković će tako propustiti utakmice s praškom Spartom, gibraltarskim Lincoln Red Impsima te AEK-om iz Larnace.

Ovo je samo nastavak muka za aktualnog prvaka koji je vrlo loše krenuo u sezoni te je u domaćem prvenstvu tek osma sa samo dvije pobjede iz devet kola. Priliku za popravkom plasmana imaju danas od 25:30 kada gostuju u Koprivnici kod Slaven Belupa.

