Katastrofa za Rijeku! UEFA drakonski kaznila ponajboljeg igrača, evo kada smije natrag na teren

Hrvatski prvak Rijeka poražena je u prvom kolu Konferencijske lige od armenskog Noaha koji vodi bivši trener Dinama Sandro Perković. Rijeka je na gostovanju u Armeniji izgubila s minimalnih 1:0, a možda i veći problem od samog rezultata je isključenje koje je zaradio Niko Janković.

Uz Tonija Fruka zasigurno najvažniji igrač Rijeke dobio je izravni crveni karton, a običaj je da u tim slučajevima odluku o kazni donosi disciplinska komisija natjecanja, a u ovom slučaju njihova odluka je uistinu katastrofalna za momčad s Kvarnera.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Znalo se da će Janković propustiti sljedeću utakmicu protiv Sparte na Rujevici, ali UEFA ga je odlučila "nagraditi" s čak tri utakmice zabrane igranja. Janković će tako propustiti utakmice s praškom Spartom, gibraltarskim Lincoln Red Impsima te AEK-om iz Larnace.

Ovo je samo nastavak muka za aktualnog prvaka koji je vrlo loše krenuo u sezoni te je u domaćem prvenstvu tek osma sa samo dvije pobjede iz devet kola. Priliku za popravkom plasmana imaju danas od 25:30 kada gostuju u Koprivnici kod Slaven Belupa.

VEZANI ČLANCI: