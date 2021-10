Katastrofa Uniteda: Dobili 'petardu' Liverpoola, Pogba dobio crveni, Ronaldo bijesan

Tko god je ovo gledao nije vjerovao svojim očima. Liverpool je na Old Traffordu protiv Manchester Uniteda slavio s nevjerojatnih 5:0! Takvo što nikad nije viđeno u povijesti najvećeg engleskog derbija.

Ovo je također prvi put da je United primio četiri pogotka u prvom poluvremenu na Old Traffordu. Postoji tu još niz negativnih rekorda, a svaki upućuje na to da se strategu Uniteda Oleu Gunnaru Solskjaeru ozbiljno trese trenerski stolac.

Liverpool je poveo već u osmoj minuti pogotkom Nabyja Keite, na 2:0 je povisio Jota osam minuta kasnije na asistenciju Trenta Alexander-Arnolda i tu se već dalo natuknuti da United neće provesti lijepo poslijepodne.

Redsi su poveli 2:0, a Mohamed Salah još nije ušao ni u drugu brzinu. Kad je Egipćanin krenuo igrati onako kako igra ove sezone, tek je onda uslijedila prava katastrofa za Manchester United.

Foto: Martin Rickett Liverpool's Mohamed Salah (left) scores their side's fifth goal of the game, completing his hat-trick, during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday October 24, 2021.

Salah je u 34. minuti primio dodavanje Keite s desne strane i s peterca zatresao mrežu i već je tu Manchester United bio na koljenima, a Salah je u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela još ljepše poentirao za 4:0.

Već se tu dala naslutiti ogromna nervoza igrača Manchestera jer je Cristiano Ronaldo pri jednoj izgubljenoj lopti šutnuo Curtisa Jonesa koji je bio na podu i zaradio, prema mnogima, blagi žuti karton.

Foto: Martin Rickett Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer on the touchline during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday October 24, 2021.

Ni drugo poluvrijeme nije počelo ništa bolje za United. Samo nakon pet minuta Salah je u kaznenom prostoru ostao sam te uputio još jedan precizan i neobranjiv udarac prema vratima Davida De Gee za 5:0 i hat-trick. Jedini čovjek koji je prije Salaha uspio zabiti hat-trick kao gost na Old Traffordu je Ronaldo Nazario u dresu Real Madrida prije 18 godina.

Ne samo to, nego je Salah svojim 107. golom u Premier ligi prestigao Didiera Drogbu i postao je najefikasniji Afrikanac u povijesti Premiershipa.

Sjećate se one spomenute ogromne nervoze igrača Uniteda. Ta je eskalirala u 61. minuti kad je Paul Pogba nemilosrdno s dvije noge uletio u Nabyja Keite. Prvo je Anthony Taylor pokazao žuti karton, ali je nakon VAR intervencije potpuno razumljivo pokazao crveni karton Pogbi, koji je na terenu do tog trenutka proveo samo 15 minuta.

Utakmica se do kraja smirila, Liverpool je samo pametno čuvao loptu.