Sanchez uoči Hajduka poslao jasnu poruku hrvatskoj javnosti: 'Samo želim isti kriterij!'

Rijeka i Hajduk sučelit će se u nedjelju od 16 sati. Jadranski derbi igra se na Rujevici u okviru 32. kola HNL-a, a domaći trener Víctor Sánchez najavio ga je kroz prizmu suđenja. Osim što je istaknuo da je Samuele Vignato ponovno nespreman, a da će se s Tonijem Frukom čekati do zadnjeg trenutka da se vidi može li nastupiti, Sánchez je najavio utakmicu koja se mora pobijediti.

– Rijeka – Hajduk kod kuće. Nisu nam potrebni nikakvi dodatni uvodi – rekao je pa dodao.

– Znamo koliko je ova utakmica važna. Ne trebamo trošiti riječi na važnost bodova, to je jasno. Znamo kakav je osjećaj, za igrače i navijače, igrati protiv Rijeke. Sada to napokon razumijem. Informiran sam o tome od prvog dana i evo nas, pred tom smo utakmicom. Igrali smo protiv njih triput ove sezone. Pobijedili smo dvaput, jednom u Kupu. Upisali smo taj jedan poraz u Splitu. Dat ćemo sve od sebe da ponovno pobijedimo. Sve što tražim i čemu se nadam jest da sudac ima isti, pošten kriterij – rekao je Španjolac, koji je imao poduže izlaganje o prošlom prvenstvenom derbiju na Poljudu.

Tada je zbog prekršaja isključen Dejan Petrovič, a onda je Španjolac podivljao i sam zaradio crveni karton.

– Možete pogledati naše ranije utakmice. Igrali smo triput, dvaput pobijedili. Taj jedan poraz koji smo doživjeli u Splitu, po mom je mišljenju, bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Zato sam rekao da očekujem pošten sudački kriterij. Ponavljam, maksimalno poštujem suce, ali u toj utakmici, koju smo izgubili 1:0, bili smo dominantni, kontrolirali smo susret 11 na 11 i igrali jako dobro. Zatim se dogodila situacija koja je, za mene, normalan nogometni start. Duel za ničiju loptu, bez ikakve prekomjerne sile ili nasilja. Naš igrač stiže prvi, dira loptu i u nastavku prirodnog pokreta dodiruje nogu suparnika i nanese mu bol. Ako zaustavite snimku na VAR-u točno u trenutku kad čepovi kopačke dodiruju nogu, to može izgledati agresivno, ali morate razumjeti kontekst igre i okolnosti. Također, treba provjeriti i štitnike igrača jer su danas tanki poput papira. Znam što je dodir. Igrali smo nogomet, lagani dodir na mjestu gdje je koža tanka uvijek će izazvati krvarenje. No mi smo za taj start dobili crveni karton koji je potpuno promijenio utakmicu – zaključio je Sánchez, kojem će utakmica protiv Hajduka biti jedna od presudnih za ostanak na klupi kluba s Rujevice.

Slično je i s njegovim kolegom s klupe Hajduka. Garcia je u lošem nizu (remi protiv Slaven Belupa, domaći poraz od Osijeka), pa bi novi kiks produbio krizu i dao za pravo onima koji tvrde da Urugvajac možda nije dovoljno dobar za klupu Hajduka.

Bi li poraz od Rijeke ugrozio vašu poziciju? Jeste li razgovarali o tome sa sportskim direktorom?

– Ne razmišljam o tome. U posljednjih 20 godina, klub nije uvijek bio drugi, a sad to možemo osigurati s još nekoliko bodova. Bit ćemo drugi, razvili smo igrače, nije loša sezona, ali ne smijemo to pustiti. Ako to pustimo, to je simptom loših stvari koje imamo ovdje. Zadovoljan sam kako radi stožer, kako rade igrači, ostalo nije moja briga – rekao je Sánchez, koji je svjestan loše igra u prvih 60 minuta protiv Osijeka, kada su njegovi igrači izgledali kao da šeću po terenu.

– Ne želim ići previše u detalje, ali to se ne bi trebalo događati. Razumijem da smo u situaciji gdje smo daleko od prvog i trećeg mjesta, ali ekipa se svejedno mora poboljšati. O tome govorim od prvog dana i to je problem. Mentalitet mora biti bolji. Najvažnija kvaliteta za igrača jest da mu je svaka utakmica finale, to vidite kod svih vrhunskih igrača. Bayern je prvak svake godine, ali se ne štedi protiv nikoga. To je kvaliteta, to je kultura i to se treba graditi. Ako igrači žele napraviti iskorak, trebaju razmišljati na taj način.

Hajduk i dalje ima dosta problema s ozljedama, puno je igrača koji ne konkuriraju za današnju utakmicu.

– Ozljede su iste. Krovinović, Hodak, Rebić, Skelin su ozlijeđeni, Šego je suspendiran. Ivušić je spreman, no vratar se neće mijenjati. Silić radi dobro, pokazuje dobru razinu, ovo mu je prva seniorska sezona, ima 21 godinu, naravno da će imati loše trenutke. On je moderni vratar i igra dobro nogom, skroman je i dobro radi – zaključio je García.