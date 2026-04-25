SLAVEN - VUKOVAR 2:2

Vukovarci se u nadoknadi spasili od poraza! I dalje su živi, evo kako stoje u borbi za ostanak

Koprivnica: Slaven Belupo i Vukovar 1991 u 32. kolu Prve HNL
U prvom susretu 32. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Slaven Belupa i Vukovara 1991 su odigrali 2-2 (1-1) s tim da su gosti do boda stigli pogotkom u 92. minuti

Gosti su poveli pogotkom Jakova Puljića u 10. minuti, dok je prije odlaska na odmor, u 43. minuti, na 1-1 izjednačio Josip Mitrović. Marko Dabro je u 49. minuti bio strijelac za 2-1 domaćina, dok su se gosti novog poraza spasili u 92. kada je za konačnih 2-2 zabio Robin Gonzalez.

Slaven Belupo je ostao šesti na ljestvici, dok Vukovar 1991 nije previše profitirao osvajanjem ovog boda. Ostao je posljednji na ljestvici i daleko je spas od njega s obzirom na sve manji broj utakmica do kraja sezone. Pretposljednji Osijek ima utakmicu manje, ali i šest bodova više.

Iznimno je uzbudljiv bio početak ogleda u Koprivnici. Slaven Belupo je na startu diktirao ritam, ali su prvu veliku šansu imali gosti. Nakon dobrog slobodnog udarca Gonzaleza obranu je upisao domaći vratar Hadžikić, dok u nastavku akcije nije bio  precizan Živković.

Već u idućoj minuti Vukovar 1991 je poveo golom Puljića, dok je asistent bio razigrani na startu dvoboja Gonzalez. U 15. minuti se Slaven Belupo mogao vratiti u rezultatski egal, ali je nakon udarca Šivaleca lopta pogodila okvir vrata. Samo minutu kasnije novi pogodak Vukovara 1991, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Smirila se potom utakmica, a Slaven Belupo je ostavljao bolji dojam te je tražio rezultatski povratak. Dogodio se on u 43. minuti kada je Crepulja lijepo pronašao Mitrovića, a ovaj je nakon efektne minijature pogodio za izjednačenje na 1-1.

Odmah na startu drugog poluvremena uslijedio je preokret, a novi je gol za Slaven Belupo postigao Dabro. Asistent je bio Šivalec, a domaći napadač je zatresao mrežu Vukovaraca za slavlje na tribinama.

Samo nekoliko minuta kasnije opet je zaprijetio Dabro, ali je ostalo 2-1, dok je u završnom dijelu dvoboja Vukovar 1991 preuzeo inicijativu te je tražio pozitivan rezultat. I uspio je Vukovar 1991 osvojiti barem bod nakon što je Gonzalez u 92. minuti iz gužve zabio za konačnih 2-2.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
ODLUKA PRED 'NARODNIM KLUBOM'

Hajduk je na povijesnom raskrižju: Milijarder želi uložiti u klub, ali to ima svoju cijenu...

Priča o ukrajinskom milijarderu stavlja Hajduk i njegove navijače na povijesno raskrižje. Mogućnost da se klub vine u nove visine nikada nije bila opipljivija, no cijena bi mogla biti odricanje od onoga što ga čini posebnim. Svaki budući korak morat će se vagati s iznimnom pažnjom, jer jednom kada se vrata krupnom kapitalu otvore, teško ih je ponovno zatvoriti.

Rijeka: Trener Victor Sanchez i igrač Justas Lasickas na konferenciji za medije
VICTOR SANCHEZ

Trener Rijeke: Poraz u Splitu je pod velikim utjecajem sudačke odluke, očekuje da će ovaj put biti pošteno

- Taj jedan poraz koji smo doživjeli u Splitu, po mom je mišljenju, bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Zato sam rekao da očekujem pošten sudački kriterij. Ponavljam, maksimalno poštujem suce, ali u toj utakmici koju smo izgubili 1:0 bili smo dominantni, kontrolirali smo susret 11 na 11 i igrali jako dobro. Zatim se dogodila situacija koja je, za mene, normalan nogometni start.

