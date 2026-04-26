Naoružani muškarac pucao na agenta Tajne službe, Trump: Spasio ga je pancirni prsluk

*Naoružani muškarac pucao je na večeri dopisnika Bijele kuće

*Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump žurno su odvedeni

*Napadač je uhićen

FOTO Svi su pod stolovima. Pogledajte kako su se gosti sklanjali nakon pucnjave

7:20 - Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump izgurani su s večere Udruge dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje, rekli su dužnosnici. Naoružani muškarac pucao je na agenta Tajne službe, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Otprilike dva sata nakon incidenta, Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju". Osumnjičenik, kojeg je Trump opisao kao "bolesnu osobu", uhićen je. Svi savezni dužnosnici na večeri, uključujući Trumpa, bili su sigurni.

"Muškarac je napao sigurnosnu kontrolnu točku naoružan s više oružja, a srušili su ga neki vrlo hrabri pripadnici Tajne službe", rekao je Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući nakon incidenta. Snimka koju je Trump objavio na Truth Socialu prikazuje nekoga kako brzo trči kroz sigurnosnu kontrolnu točku, na trenutak iznenadivši sigurnosno osoblje prije nego što su brzo izvukli oružje. "Znate, jurišao je s udaljenosti od 50 metara, tako da je bio jako daleko od sobe. Kretao se. Stvarno se kretao", rekao je Trump nakon što je svečana večera otkazana. Dužnosnici vjeruju da je on "usamljeni vuk" koji je djelovao sam, rekao je Trump, dodajući: "Bio je to tip koji je izgledao prilično zlobno kad je bio na podu." Trump je rekao da su savezni agenti pretresali kalifornijski dom osumnjičenog strijelca.

Anthony Guglielmi, glasnogovornik Tajne službe, rekao je da služba istražuje pucnjavu u blizini glavnog prostora za projekcije na ulazu u događaj. Nakon zvuka pucnjeva, sudionici večere odmah su prestali razgovarati i ljudi su počeli vikati "Dolje, dolje!" Mnogi od 2600 sudionika sklonili su se dok su konobari pobjegli prema prednjem dijelu blagovaonice.

Agenti sigurnosti gurnuli su dužnosnike kabineta na tlo, uključujući državnog tajnika Marca Rubia, ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr. i ministra unutarnjih poslova Douga Burguma. Ostalo sigurnosno osoblje u borbenim uniformama upalo je na pozornicu i evakuiralo Trumpa i njegovu suprugu. Neki od sigurnosnih djelatnika zauzeli su položaje na pozornici, uperivši puške u plesnu dvoranu. Članovi kabineta evakuirani su s mjesta održavanja jedan po jedan. Večeri Udruge dopisnika Bijele kuće, važnom događaju u washingtonskom društvenom kalendaru svake godine, prisustvovali su i mnogi članovi Trumpovog kabineta i drugi visoki dužnosnici administracije. Događaj se održava u podrumskoj plesnoj dvorani hotela Hilton.

Pucnjava je uslijedila nakon pokušaja atentata 2024.

Trump i prva dama sagnuli su se iza pozornice prije nego što su ih časnici Tajne službe izveli. Trump je ostao iza pozornice oko sat vremena, rekao je izvor za Reuters. "Ostajemo", čulo se kako govori, rekao je izvor. Trump je na društvenim mrežama objavio da se nada da bi se večera, prva kojoj je prisustvovao kao predsjednik, mogla premjestiti za 30 dana.

Bio je meta dva pokušaja atentata 2024. godine dok je vodio kampanju za reizbor nakon što je napustio Bijelu kuću 2021. godine. Najozbiljniji pokušaj dogodio se dok je Trump vodio kampanju na skupu na otvorenom u Butleru u Pennsylvaniji u srpnju 2024. Trumpa je u gornji dio uha upucao 20-godišnji naoružani napadač. Naoružanog napadača ubili su pripadnici osiguranja. Nešto više od dva mjeseca nakon pucnjave u Butleru, agenti Tajne službe uočili su muškarca s pištoljem koji se skrivao u grmlju u golf klubu Trump International u West Palm Beachu na Floridi, dok je Trump bio na terenu. Smatralo se da je to pokušaj atentata, a osumnjičenik je u veljači osuđen na doživotni zatvor. Mjesto subotnje večere, washingtonski Hilton, bio je poprište pokušaja atentata na predsjednika Ronalda Reagana, kojeg je 1981. godine ispred hotela upucao i ranio potencijalni atentator.