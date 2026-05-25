Dramatična vijest: Bivši reprezentativac i član velikana bori se za život poslije teške nesreće

Grčki nogomet potresla je dramatična vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je skoro poginuo bivši reprezentativac Marios Oikonomou. Bivši branič AEK-a i brojnih europskih klubova nalazi se u kritičnom stanju nakon sudara koji se dogodio u Ioannini, a prema informacijama iz Grčke, zadobio je vrlo teške ozljede glave.

Nesreća se dogodila u subotu poslijepodne na aveniji Makrygiannis, u blizini bolnice Hatzikostas. Prema prvim informacijama, motocikl kojim je upravljao 34-godišnji Oikonomou sudario se s automobilom, nakon čega je bivši nogometaš hitno prevezen u bolnicu.

Liječnici su odmah reagirali i operirali ga, ali grčki mediji izvještavaju da je njegovo stanje i dalje izuzetno ozbiljno. Oikonomou se trenutno nalazi na odjelu intenzivne njege, gdje se doktori bore za njegov život. Vijest je izazvala veliki šok među ljubiteljima nogometa u Grčkoj, posebno među navijačima AEK-a, kluba u kojem je ostavio dubok trag tijekom karijere.

Atenski div brzo su izdali službenu izjavu.

"Vodstvo kluba stoji uz Mariosa i njegovu obitelj. Pružit ćemo svu moguću pomoć, moralnu i konkretnu", priopćio je AEK.

Oikonomou je profesionalnu karijeru završio u ljeto 2024. godine nakon epizode u Panaitolikosu. Tokom bogate karijere nastupao je za veliki broj klubova širom Evrope. Nosio je dresove Bologne, Kopenhagena, PAS Giannine, SPAL-a, Barija i Cagliarija, dok je najveći trag u domovini ostavio u AEK-u. Za grčku reprezentaciju odigrao je šest utakmica, a godinama je smatran jednim od najpouzdanijih braniča u grčkom nogometu.