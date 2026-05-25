Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠOK U GRČKOJ

Dramatična vijest: Bivši reprezentativac i član velikana bori se za život poslije teške nesreće

Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.05.2026.
u 20:14

Bivši branič AEK-a i brojnih europskih klubova nalazi se u kritičnom stanju nakon sudara koji se dogodio u Ioannini, a prema informacijama iz Grčke, zadobio je vrlo teške ozljede glave

Grčki nogomet potresla je dramatična vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je skoro poginuo bivši reprezentativac Marios Oikonomou. Bivši branič AEK-a i brojnih europskih klubova nalazi se u kritičnom stanju nakon sudara koji se dogodio u Ioannini, a prema informacijama iz Grčke, zadobio je vrlo teške ozljede glave.

Nesreća se dogodila u subotu poslijepodne na aveniji Makrygiannis, u blizini bolnice Hatzikostas. Prema prvim informacijama, motocikl kojim je upravljao 34-godišnji Oikonomou sudario se s automobilom, nakon čega je bivši nogometaš hitno prevezen u bolnicu.

Liječnici su odmah reagirali i operirali ga, ali grčki mediji izvještavaju da je njegovo stanje i dalje izuzetno ozbiljno.  Oikonomou se trenutno nalazi na odjelu intenzivne njege, gdje se doktori bore za njegov život. Vijest je izazvala veliki šok među ljubiteljima nogometa u Grčkoj, posebno među navijačima AEK-a, kluba u kojem je ostavio dubok trag tijekom karijere.

Atenski div brzo su izdali službenu izjavu.

"Vodstvo kluba stoji uz Mariosa i njegovu obitelj. Pružit ćemo svu moguću pomoć, moralnu i konkretnu", priopćio je AEK.

Oikonomou je profesionalnu karijeru završio u ljeto 2024. godine nakon epizode u Panaitolikosu. Tokom bogate karijere nastupao je za veliki broj klubova širom Evrope. Nosio je dresove Bologne, Kopenhagena, PAS Giannine, SPAL-a, Barija i Cagliarija, dok je najveći trag u domovini ostavio u AEK-u. Za grčku reprezentaciju odigrao je šest utakmica, a godinama je smatran jednim od najpouzdanijih braniča u grčkom nogometu.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine

Ključne riječi
nogomet AEK Grčka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!