RASPAD U MILANU

Čovjek koji je doveo Modrića tjednima je ‘hodajući mrtvac‘, a pronađen je glavni krivac za kaos

Serie A - AC Milan v Cagliari
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.05.2026.
u 20:48

Corriere dello Sport piše kako je na San Siru pokrenuta šokanta revolucija. Tvrtka RedBird Capital koja je vlasnik milanskog kluba putem službenog priopćenja sezonu je nazvala nedvojbenim neuspjehom, što je potpuno točno jer rossoneri nisu izborili Ligu prvaka koja im se nudila cijele sezone

Milan je nakon debakla smijenio trenera Maxa Allegrija i tri direktora, među kojima su izvršni direktor Giorgio Furlani, sportski direktor Igli Tare i tehnički direktor Geoffrey Moncada. Prema pisanju Gazzetta dello Sport, vlasnik kluba Gerry Cardinale ostao je u Milanu nakon utakmice protiv Cagliarija (1:2) kako bi pokrenuo potpunu reorganizaciju. 

- Ispadanje iz Lige prvaka u posljednjem trenutku očito je utjecalo na opseg mjera. Da je nedjeljna večer završila dobro, neki bi možda čak i ostali - javlja Gazzetta.

Donedavni sportski direktor Igli Tare, kojemu se pripisuju velike zasluge za dovođenje Modrića u Milan, već je tjednima bio 'hodajući mrtvac' prema pisanju Talijana, koji napominju da nije bio prvi izbor za tu funkciju. Najteže kritike dobio je sada već bivši trener Massimilano Allegri kojeg se označilo najvećim krivcem za raspad sistema u Milanu.

- Odgovoran je za potpuni kolaps momčadi. Stigao je prošlog ljeta kako bi započeo kratkoročni i dugoročni projekt, a nije uspio ostvariti svoj jedini pravi sezonski cilj - piše Gazzetta.

