IZBORNIK OSTAJE

Marsch produžio ugovor s Kanadom, ozljeda Daviesa

2026 FIFA World Cup Previews
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.05.2026.
u 15:30

"Od prvog dana osjećam duboku povezanost s ovom momčadi, s ovom zemljom i smjerom programa," rekao je Marsch u izjavi za Savez.

Američki nogometni stručnjak Jesse Marsch (52) produžio je ugovor s Kanadom do 2030. godine, objavio je Kanadski nogometni savez.

Amerikanac je preuzeo kanadsku vrstu 2024. godine predvodivši je do četvrtog mjesta na Copa Americi 2024. godine, kao i do 26. pozicije na FIFA-inoj ljestvici prošle godine, što je njihov najviši plasman.

"Od prvog dana osjećam duboku povezanost s ovom momčadi, s ovom zemljom i smjerom programa," rekao je Marsch u izjavi za Savez.

"Oduševljen sam što ću se dugoročno obvezati, pomažući u razvoju ovog programa u godinama koje dolaze i nastavljajući gurati ovu skupinu na najvišu razinu," dodao je.

Bivši trener Leeds Uniteda i RB Leipziga, s Kanadom je ostvario 12 pobjeda, 12 remija i pet poraza.

"Njegov doprinos kao izbornika naše muške reprezentacije je izniman, kako na terenu tako i izvan njega. Usadio je jasan identitet i podigao ljestvicu konkurentnosti za naš tim," dodao je glavni izvršni direktor i glavni tajnik kanadskog nogometa Kevin Blue.

Kanada, koja će biti suorganizator Svjetskog prvenstva uz Sjedinjene Države i Meksiko, automatski se kvalificirala za turnir i igrat će u skupini B zajedno s reprezentacijama Bosne i Hercegovine, Katra i Švicarske.

Kanađani bi u prvom susretu protiv BiH, 12. lipnja u Torontu mogli igrati bez ozlijeđenog kapetana Alphonsa Daviesa.

Branič munchenskog Bayerna je zadobio ozljedu tetive koljena u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv Paris St. Germaina 6. svibnja. Za njemačkog prvaka je odigrao samo 13 utakmica u Bundesligi, a sezona mu je bila poremećena ozljedama.

"Mislim da će Alphonso igrati na Svjetskom prvenstvu. Ne mislim da će biti sasvim spreman 12. lipnja, ali vidjet ćemo," rekao je Marsch novinarima u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, gdje će Kanada trenirati ovaj tjedan prije nego što u petak bude objavljen njihov sastav za Svjetsko prvenstvo.

Davies je posljednji put igrao za Kanadu protiv Sjedinjenih Država u ožujku prošle godine, kada je zadobio ozljedu prednjeg križnog ligamenta. Do sada je upisao 58 nastupa i postigao 15 golova.
