Bio je siromašni i gladni imigrant iz Jugoslavije, pogledajte u kakvom luksuzu danas uživa!

Djetinjstvo Zlatana Ibrahimovića (42) nije bilo nimalo lagodno niti bezbrižno. U svojoj je autobiografiji 2011. godine detaljno opisao sve nedaće s kojima se susretao, a osobitu je pozornost svrnuo na siromaštvo s kojim se borila njegova obitelj.

"Djetinjstvo je bilo jako teško, odrastao sam u imigrantskom naselju Malmöa na jugu Švedske u nametnutom okruženju siromašnih imigranata iz Jugoslavije, Somalije, Turske i Poljske. Moji roditelji nisu mi puno pomagali, a rijetko bi pokazivali osjećaje", stoji u knjizi.

"Bili smo jako siromašni, ništa si nismo mogli priuštiti. Frižider je bio prazan, sjećam se da sam nerijetko bio gladan", opisao je Ibrahimović svoje djetinjstvo.

Danas je dakako situacija u potpunosti suprotna. Ibrahimović je igrao u nekim od najvećih svjetskih nogometnih klubova i završio karijeru u Milanu pred prepunim stadionom navijača i obožavatelja. Uz to što je postao jedan od najboljih nogometaša svijeta, postao je i jedan od najbogatijih.

Poznato je koliko su njegove vile u Malmöu, Milanu i Manchesteru bile luksuzne, a mijenjao je brojne automobile u voznome parku kojeg se ne bi posramili niti najveći igrački svih vremena - Leo Messi i Christiano Ronaldo.