Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PUT DO SLAVE

Bio je siromašni i gladni imigrant iz Jugoslavije, pogledajte u kakvom luksuzu danas uživa!

YouTube screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.05.2026.
u 14:30

"Bili smo jako siromašni, ništa si nismo mogli priuštiti. Frižider je bio prazan, sjećam se da sam nerijetko bio gladan", opisao je Zlatan Ibrahimović svoje djetinjstvo

Djetinjstvo Zlatana Ibrahimovića (42) nije bilo nimalo lagodno niti bezbrižno. U svojoj je autobiografiji 2011. godine detaljno opisao sve nedaće s kojima se susretao, a osobitu je pozornost svrnuo na siromaštvo s kojim se borila njegova obitelj.

"Djetinjstvo je bilo jako teško, odrastao sam u imigrantskom naselju Malmöa na jugu Švedske u nametnutom okruženju siromašnih imigranata iz Jugoslavije, Somalije, Turske i Poljske. Moji roditelji nisu mi puno pomagali, a rijetko bi pokazivali osjećaje", stoji u knjizi.

"Bili smo jako siromašni, ništa si nismo mogli priuštiti. Frižider je bio prazan, sjećam se da sam nerijetko bio gladan", opisao je Ibrahimović svoje djetinjstvo. 

Danas je dakako situacija u potpunosti suprotna. Ibrahimović je igrao u nekim od najvećih svjetskih nogometnih klubova i završio karijeru u Milanu pred prepunim stadionom navijača i obožavatelja. Uz to što je postao jedan od najboljih nogometaša svijeta, postao je i jedan od najbogatijih. 

Poznato je koliko su njegove vile u Malmöu, Milanu i Manchesteru bile luksuzne, a mijenjao je brojne automobile u voznome parku kojeg se ne bi posramili niti najveći igrački svih vremena - Leo Messi i Christiano Ronaldo. Fotografije kuće u Manchesteru možete vidjeti OVDJE

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

Ključne riječi
nogomet Jugoslavija Zlatan Ibrahimović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!