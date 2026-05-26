Za njih su nastupali igrač koji je odslužio zatvor zbog pljačke i beskućnik, iduće sezone igraju u Bundesligi

Nogometaši Paderborna tek treći put u svojoj povijesti izborili su plasman u Bundesligu nakon što su u dvije utakmice doigravanja bili bolji od Wolfsburga. Nakon što je prvi susret završio 0-0, Paderborn je u uzvratu pred svojim navijačima nakon produžetaka pobijedio Wolfsburg sa 2-1Paderborn je do sada dva puta bio član Bundeslige. No, u oba slučaja (2014/15 i 2019/20) vraćao se u niži rang nakon samo jedne sezone.

U rujnu 2014. godine, mali provincijski klub iz Sjeverne Rajne-Vestfalije, SC Paderborn 07, živio je san. Nakon povijesnog, prvog ulaska u Bundesligu pod vodstvom trenera Andréa Breitenreitera, momčad čiji je budžet bio manji od plaće pojedinih zvijezda Bayerna, našla se na vrhu ljestvice najjače njemačke lige. Nakon četiri kola bili su neporaženi, a pobjeda od 2:0 protiv Hannovera lansirala ih je u nogometnu orbitu. Taj je susret ostao upamćen po jednom od najspektakularnijih golova ikada viđenih: veznjak Moritz Stoppelkamp, nakon što je vratar Hannovera otišao u napad, primio je loptu na prsa i s nevjerojatnih 82 metra poslao ju u praznu mrežu. Bio je to najdalji gol u povijesti Bundeslige, a grad Paderborn je u euforiji malenu ulicu pokraj stadiona promptno preimenovao u Stoppelkamp-Allee. Bio je to vrhunac, kratkotrajni, ali opipljivi trenutak u kojem je nogometni David ne samo stajao uz bok Golijatima, nego ih je gledao s visoka. Činilo se da je bajka stvarna, a nadbiskup Paderborna Hans-Josef Becker promociju je nazvao "nogometnim čudom". Nitko tada nije mogao ni zamisliti da je to tek početak jedne od najluđih vožnji rollercoasterom koju je jedan klub ikada doživio.

San je, očekivano, bio kratkog vijeka. Već u idućem kolu uslijedilo je bolno prizemljenje na Allianz Areni, gdje ih je Bayern deklasirao s 4:0 i pokazao im gdje im je mjesto. No, Paderborn se nije predavao. Breitenreiterova momčad, sačinjena od igrača bez velikog prvoligaškog iskustva, borila se hrabro. Süleyman Koc, koji je odslužio zatvorsku kaznu zbog pljačke, i Daniel Brückner, koji je u mladosti bio beskućnik, bili su simboli momčadi koja je, kako je Stoppelkamp opisao, "radila, borila se, pljuvala, grizla i grebala" za svaki bod. Na polovici sezone, tijekom zimske stanke, Paderborn je bio na solidnom desetom mjestu, daleko od zone ispadanja. Ipak, pauza im je presjekla ritam. U drugom dijelu sezone kola su krenula nizbrdo. Velikani poput Stuttgarta, Hamburga i Borussije Dortmund, koji su se neočekivano našli ispod njih, počeli su se buditi. Paderborn je tonuo, a borba za opstanak postala je surova realnost. Unatoč junačkoj borbi do posljednjeg kola, nisu uspjeli. Završili su na posljednjem mjestu i vratili se u 2. Bundesligu. San je bio gotov, no nitko nije slutio da noćna mora tek počinje.

Ono što je uslijedilo bio je slobodni pad kakav njemački nogomet ne pamti. Odlazak tvorca čuda, trenera Breitenreitera, u Schalke bio je samo početak raspada. Momčad se osula, a uprava je vukla katastrofalne poteze. Njegov nasljednik Markus Gellhaus izdržao je tek do listopada, a onda je uslijedio potez koji je donio medijsku pažnju, ali i sportsku propast: na klupu je sjeo legendarni, ali trenerski neiskusni Stefan Effenberg. "Tigar" je stigao s velikim samopouzdanjem, odbacujući svaku pomisao na novo ispadanje, no njegova je epizoda bila potpuni fijasko. U 15 utakmica ostvario je samo dvije pobjede, a momčad je pod njegovim vodstvom potonula još dublje. Nakon njegove smjene u ožujku, spasa više nije bilo. Paderborn je završio na dnu 2. Bundeslige i doživio drugo ispadanje zaredom. No, ni to nije bio kraj. Klub je bio u kaosu, financijski i igrački uništen. Sezona 2016./17. u 3. Ligi bila je samo nastavak agonije. Momčad se nije mogla sastaviti, treneri su se mijenjali kao na traci, a Paderborn je nezadrživo klizio prema 18. mjestu koje je vodilo u četvrtu, poluamatersku Regionalligu.

Na kraju sezone, dogodilo se nezamislivo. Paderborn je i treću godinu zaredom ispao iz lige. Bio je to povijesni kolaps, prvi takav slučaj u profesionalnom njemačkom nogometu. Klub koji je prije manje od tri godine vodio na ljestvici Bundeslige našao se na pragu amaterizma. Činilo se da je to kraj. A onda, u trenutku najvećeg očaja, dogodilo se čudo koje nije imalo veze s onim što se događalo na terenu. Njihov spasitelj postao je 1860 München. Slavni klub iz Münchena ispao je iz 2. Bundeslige, ali njihov kontroverzni vlasnik Hasan Ismaik odbio je platiti licencu od oko 10 milijuna eura za natjecanje u trećoj ligi. Prema pravilima, 1860 je izbačen u niži rang, a njihovo mjesto pripalo je prvom klubu ispod crte - Paderbornu. Spasili su se doslovno kroz stražnja vrata.

- Uspjeli smo ostati u ligi s dva masna oka i slomljenom čeljusti. Imali smo mnogo sreće - slikovito je opisao situaciju Markus Krösche, klupska legenda koja se upravo vratila u klub kao sportski direktor.

Paderborn je bio pretučen, ponižen, ali nekim čudom još uvijek živ.

Za razliku od tradicionalnih njemačkih klubova s dugom i neprekinutom linijom postojanja, SC Paderborn 07 je relativno moderan konstrukt, rođen iz nužde i lokalnog pragmatizma. Službeno je osnovan 1. lipnja 1985. godine spajanjem dvaju gradskih rivala, TuS Schloß Neuhaus i 1. FC Paderborn. Prethodno su i ta dva kluba nastala spajanjima manjih, lokalnih momčadi čiji korijeni sežu do početka 20. stoljeća. Brojka "07" u imenu kluba referenca je na 1907. godinu, kada je osnovan jedan od tih praklubova, Arminia Neuhaus. Ta činjenica da su nastali spajanjem rivala, i to relativno nedavno, u očima tradicionalnih njemačkih navijača oduzela im je dio legitimiteta i spriječila razvoj istinskog, žestokog rivalstva po kojima je njemački nogomet poznat. Dok drugi klubovi imaju stogodišnje bitke sa svojim susjedima, Paderborn je u tom smislu bio siroče. Najbliže što imaju pravom derbiju su utakmice protiv Arminije iz Bielefelda, grada udaljenog svega 45 kilometara. Taj se susret naziva "Ostwestfalen-Derby" (derbi Istočne Vestfalije), no čak i tu postoji neravnoteža. Dok navijači Paderborna vide Arminiju kao svog najvećeg rivala, za navijače iz Bielefelda Paderborn je tek jedan od manjih protivnika, daleko iza njihovih tradicionalnih suparnika.

Period nakon ispadanja iz Bundeslige bio je udžbenički primjer kako se klub može samouništiti lošim odlukama. Odlazak trenera Andréa Breitenreitera, koji je iskoristio stečeni ugled za prelazak u Schalke, bio je očekivan, ali klub nije imao nikakav plan za budućnost. Uprava je panično tražila rješenja, a svako je bilo gore od prethodnog. Prvi pokušaj s Markusom Gellhausom trajao je samo nekoliko mjeseci. Zatim je uslijedio potez koji je bio više marketinški nego sportski: angažman Stefana Effenberga. Bivša zvijezda Bayerna i njemačke reprezentacije, poznat po svom vatrenom temperamentu i nadimku "Tigar", trebao je unijeti pobjednički mentalitet u posrnulu svlačionicu.

Po dolasku je bio tipično samouvjeren, tvrdeći da je priča o drugom uzastopnom ispadanju besmislica. Međutim, njegovo trenersko neiskustvo brzo je isplivalo na površinu. Momčad je pod njim igrala bez ikakve ideje, a rezultati su bili poražavajući. U manje od pet mjeseci, Effenberg je uspio odvesti klub s ruba borbe za opstanak na sigurno dno ljestvice. Njegova smjena bila je neizbježna, ali šteta je već bila počinjena. Kao privremeno rješenje postavljen je trener iz omladinske škole René Müller, no on je samo naslijedio razbijenu vojsku. Igrači su masovno napuštali brod koji tone, a klub je bio uhvaćen u spiralu poraza iz koje se nije mogao izvući. Effenbergov mandat ostao je upamćen kao jedna od najvećih katastrofa u novijoj povijesti kluba.

Spas u zadnji čas i arhitekt preporoda

Nakon što im je administrativna odluka spasila trećeligaški status, uprava Paderborna, predvođena povratnikom Markusom Kröscheom, povukla je ključan potez. U travnju 2017., pred sam kraj sezone, na klupu je sjeo Steffen Baumgart, trener koji je bio spreman preuzeti momčad čak i ako završi u četvrtoj ligi. Iako na terenu nije uspio izboriti opstanak, nakon spasa za zelenim stolom Baumgart je ostao i započeo jednu od najljepših priča o preporodu. U samo dvije godine, Baumgart je od momčadi koja je bila na kliničkoj smrti stvorio stroj za golove i pobjede. Implementirao je hrabar, ultraofenzivan i često kaotičan stil nogometa koji je oduševljavao navijače. U sezoni 2017./18. Paderborn se prošetao 3. Ligom, srušivši rekorde po broju postignutih golova, i vratio se u drugi rang. No, nisu stali. Već iduće sezone, nastavili su u istom ritmu. Njihove utakmice postale su sinonim za spektakl; pobjeda od 5:3 protiv prvaka Kölna ili remiji 4:4 postali su njihov zaštitni znak. Na opće iznenađenje, na kraju sezone 2018./19. osigurali su drugo mjesto i izravan povratak u Bundesligu. U samo 729 dana, klub je prešao put od gotovog amatera do člana elite. Steffen Baumgart postao je apsolutni heroj i vjerojatno najveći trener u klupskoj povijesti, čovjek koji je Paderbornu vratio ne samo status, već i dušu i identitet.

Priča o Paderbornu ne bi bila potpuna bez spomena na Markusa Kröschea. On je utjelovljenje kluba: kao igrač proveo je u njemu 13 godina, bio dugogodišnji kapetan, s klubom ušao u 2. Bundesligu, a igračku karijeru završio je 2014. godine nakon povijesnog ulaska u Bundesligu. Vratio se kao sportski direktor u najtežim trenucima i zajedno s Baumgartom orkestrirao čudesan povratak. U klupskoj povijesti zabilježen je i jedan mračan, ali poznat događaj. U kolovozu 2004., tada trećeligaš, Paderborn je u kupu šokantno pobijedio prvoligaša HSV s 4:2, nakon što su im dosuđena dva sumnjiva jedanaesterca. Kasnije je otkriveno da je sudac Robert Hoyzer bio plaćen da namjesti utakmicu u sklopu jednog od najvećih kladioničarskih skandala u Njemačkoj. Klub nije bio upleten, ali ta utakmica ostala je crna mrlja. S druge strane, Paderborn se ponosi nekim simpatičnim detaljima koji oslikavaju njihov duh. Na svom stadionu nude čak 2000 parkirnih mjesta za bicikle, najviše od svih bundesligaških klubova, potičući navijače na ekološki prihvatljiv dolazak. To je samo još jedan dokaz da su, unatoč svim usponima i padovima, u srcu ostali skromni, "Dorfverein" - seoski klub s velikim snovima i još većom, nevjerojatnom pričom.