Kane je sjajan, pratim njegove kretnje i gledam sve utakmice

Iza njega je prva seniorska sezona. Sandro Kulenović (19) s poljskom je Legijom krenuo u nove izazove. A sjajno je otvorio novu stranicu. Legia je u prvom pretkolu Europske lige u dvije utakmice bila bolja od gibraltarske momčadi Europa FC, a Kulenović je u drugoj utakmici u pobjedi od 3:0 postigao pogodak.

Sjajan ulazak u sezonu najavio je i nekoliko dana ranije kada je u utakmici s poljskim drugoligašem Radomiakom postigao četiri pogotka!

Jasno je da je naš napadač u vrlo kratkom roku sazrio za seniorski nogomet na ozbiljnoj razini.

Igrao je s idolom Mandžukićem

Njegov igrački rast sugerira da dečko ima karakter, zbog čega je i skrenuo pažnju moćnog Juventusa. Lani je Sandro zabio nekoliko važnih pogodaka i svojoj momčadi donio važne bodove.

No, smjenom Sá Pinta, došao je novi trener koji se odlučio na iskusnije igrače. Sandro je prema kraju prvenstva izgubio mjesto u udarnoj postavi, što za mladog igrača i nije rijetka situacija. Ovoljetni nastup na Euru potvrdio je da je taj dečko budućnost hrvatskog nogometa. Sandro je trenutačno prvi napadač Legije.

– Prošle su tri utakmice, došlo nam je nekoliko novih igrača, a trebat će nam neko vrijeme da se uigramo. Igramo svaka tri dana, Europa pa prvenstvo – počeo je Kulenović o prvim dojmovima.

Kako je zadovoljan formom?

– Zadovoljan sam formom. Odlično se osjećam mentalno i fizički. Nadam se da će to potrajati.

Što je glavni cilj ove sezone?

– Najveća želja mi je ostati zdrav. Nemam pritisak da zabijem određeni broj pogodaka. Ali ako me pitate koji je cilj, onda je to desetak pogodaka. Htio bih uzeti dvostruku krunu i igrati neko europsko natjecanje s Legijom. U zadnjih godinu dana sam najviše napredovao. Imao sam jako dobru prvu seniorsku sezonu. U 25 utakmica koliko sam odigrao lani, zabio sam četiri gola, uz dvije asistencije. Zadovoljan sam. Kada govorim o iskoraku u karijeri, onda je važno da svaki mladi igrač ima kontinuitet utakmica i, naravno, pogodaka. Opet, nemam nikakav poseban imperativ u smislu da želim ostvariti nekakav transfer. Želim samo igrati, sve će doći u svoje vrijeme.

Kada je spomenuo Euro, puno više smo očekivali od naše mlade reprezentacije na tom turniru.

– Nije to bio rezultat koji smo priželjkivali. Mogli smo bolje, ali ne treba ići u prošlost. Sretan sam što sam se mogao pokazati u dobrom svjetlu. Imam još jedan ciklus u toj reprezentaciji, bit će mi čast biti sudionikom sljedećeg EP-a.

Koje lige ga posebno intrigiraju?

– To su Engleska i Španjolska. Odmalena ih najviše pratim. Premiership jer je najbolja na svijetu. Nemam klub u koji bih volio otići.

Usporedba s Mandžukićem?

– To mi, naravno, imponira. Napadač poput Mandžukića rađa se jednom. Mario je napravio veliku karijeru i puno toga za našu reprezentaciju. Njegov igrački razvoj bio je idealan, preko Wolfsburga u Bundesligi. Potom preko Bayerna, Atlética, Juvea. Ponosan sam što me neki uspoređuju s njm. Dat ću sve od sebe da to opravdam.

Osjeća li pritisak zbog toga?

– Ne osjećam pritisak, to mi je samo dodatna motivacija.

S Mandžukićem se Sandro upoznao u Juventusu gdje je bio na posudbi godinu dana.

– Ostavio je jako dobar dojam na mene. Odlično se odnosio prema meni i pomogao mi u prvim treninzima s prvom momčadi. Pričao je sa mnom i davao mi savjete. Jako sam sretan što sam imao priliku trenirati sa svojim idolom.

O etapi u Juventusu razgovarali smo i s Brankom Hucikom, bivšim nogometašem koji se već šest godina brine o Kulenovićevoj karijeri.

– Juventus je imao visoku opciju za otkup ugovora. Sandro je nakon šest mjeseci imao dvije ozljede koljena. Svaka ga je dva-tri tjedna izbacila iz stroja. On je zbog toga ispao iz forme. Nije pokazao što smo svi očekivali. Tada je Romeo Jozak bio trener u Legiji. Razgovarali smo o mogućem ranijem povratku u Legiju. On je kazao: “Nisam pokazao ono što su u Juventusu očekivali od mene i neću se vratiti u Legiju. Dat ću sve od sebe da im pokažem da nisu promašili što su me doveli... Čim se oporavim, dat ću sve od sebe da na sljedećem Viareggio turniru budem najbolji strijelac.” I uspio je. To govori sve o njegovu karakteru – prepričava nam Hucika.

Nakon sjajnog uspjeha na najprestižnijem turniru, u Juveu su ga htjeli zadržati. Nije se dogovorio.

Obitelj je najveća podrška

A osim Mandžukića, koji mu je napadač još po guštu?

– To je Harry Kane. Jedan je od najboljih svjetskih napadača. Proučavam njegove linije kretanja. Uvijek je tamo gdje je lopta i uvijek ga lopta nađe. Pokušavam učiti od njega i gledam svaku njegovu utakmicu – naglašava Kulenović.

Najveća podrška na putu mu je?

– Naravno, obitelj, mama, tata i brat. Stariji brat prošao je sve omladinske razine u Dinamu, baš kao i ja. Tata je bivši nogometaš. U svakom trenutku oni mi mogu dati nogometne savjete. Tu je i mama koja mi je emocionalno najbliža i najviše mi pomaže u tom segmentu. Sretan sam jer bez njihove podrške ništa ne bi bilo moguće.

U Poljskoj se odlično snašao.

– Jako mi je lijepo. Brzo sam se prilagodio na njihov jezik i kulturu. Ljudi u klubu su me vrlo brzo prihvatili i zavoljeli. Grad je fenomenalan – zaključio je Kulenović.

>> Pogledajte vrijednost hrvatskih reprezentativaca