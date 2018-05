Kanaet prvak Europe: Sretan sam što trenerima mogu zlatom vratiti

Toni Kanaet, 22-godišnji Splićanin, novi je prvak Europe u tekvondou u kategoriji do 74 kilograma. Nakon što je Turčin Muhammed Yildriz u četvrtfinalu i polufinalu nanizao dvojicu Hrvata (Marka Mutaka i Piera Perića), 22-godišnji Splićanin nije dozvolio da jedan Turčin u jednom danu pobijedi i trećeg Hrvata.

Štoviše, dotični u finalu nije imao izgleda (19:10). Nakon dvije runde Kanaet je vodio sa 14:0 pa je treća runda predstavljala samo rutinsko održavanje nedostižne prednosti. A upravo takav ishod, prije borbe, predvidio je negdašnji svjetski prvak Filip Grgić koji nam je uoči finala prilično samouvjereno najavio glatku pobjedu hrvatskog borca.

- Toni je neprijeporno bolji borac od Turčina i pobijedit će bez ikakvih poteškoća i drama - kazao je Grga i posve pogodio razvoj događaja.

U prvoj borbi Kanaet je lako izašao na kraj sa Bjelorusom Halizinom (22:11), što se ne bi moglo reći i za četvrtfinalni okršaj sa Španjolcem Ruizom kojeg je dobio tijesno (8:7).

- Znao sam da će se taj borac za mene jako dobro spremili, jer smo se dosad dvaput borili, no ja sam imao veći voljni moment.

U polufinalu je Toni izborio svoju najuvjerljiviju pobjedu tog trijumfalnog dana, 21:5 protiv Španjolca s britanskom putovnicom Petera Longobardija, a onda je uslijedila i briljantna izvedba u finalu (19:10).

- Neopisiv je ovo osjećaj. Srećom, imao sam iskustvo finala od prije dvije godine pa sam se trudio da se ne ponovi isto, a tada kao da sam se zadovoljio postignućem do finala.

I u trenucima najveće sreće imao je snažnu potrebu da se zahvali svojim trenerima:

- Velika hvala Veljku Lauri koji me stvorio kao borca, Marku Novaku s kojim treniram, ali i Toniju Tomasu koji me jako dobro vodio kroz ovaj dan, a meni to znači 50 posto uspjeha. Kada se sjetim koliko su se svi oni trudili oko mene, drago mi je da im to na ovaj način mogu vratiti.

Zahvalio se i kolegama iz reprezentacije, Marku Mutaku i Pieru Mariću, koji su Yildiza jako namučili:

- Marko i Piero su mi uoči finala bili velika podrška. Obojica su mi dali dodatni motiv da ga stisnem, a dali su mi i dosta dobrih savjeta. Žao mi je zbog Marića, što nije prošao u finale, pa da imamo hrvatski finale, no i on se digao na vrlo visoku razinu pa će kao moj konkurent u hrvatskim okvirima i mene činiti boljim.

Kanaetov trijumf predstavlja treće hrvatsko zlato na ovom Prvenstvu koje se održava u tatarstanskom Kazanju jer su prvacima Europe ovih dana još postali Kristina Tomić (49 kg) i Lovre Brečić (63 kg). Kristina je članica zagrebačkog Osvita, a Brečić splitskog Marjana pa će u ponedjeljak u Split stići dva europska muška zlata.

Uostalom, Hrvatska nikad na europskim prvenstvima nije imala dva muška zlata, a na novo se čekalo još od 1994. kada je u Zagrebu prvakom Europe postao Dragan Jurilj.