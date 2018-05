Hrvatska ima novo zlato! U samo jednom danu osvojili smo čak tri medalje

Na Prvenstvu Europe u Kazanju, naš su tekvondaši u petak osvojili čak tri medalje pa nakon dva dana, odnosno polovice natjecanja, imaju već četiri odličja.

Drugog dana nadmetanja najboljih europskih tekvondaša zablistali su brončani Zagrepčani a Marija Štetić (57 kg) i Deni Andrun Razić (63 kg), a ponajviše zlatni 22-godišnji Splićanin Lovre Brečić (63 kg) koji je u iznimno dramatičnom finalu pobijedio Turčina Hakana Redžbera (19:18).

Samo 36 sekundi prije isteka posljednje, treće, runde, Brečić je imao prednost 14:10, no tekvondo je toliko dinamičan sport da se sve učas može okrenuti. No, Brečić nije posustao pa je u posljednjim sekundama, udarcem nogom u oklop, zavrijedio europsko zlato odnosno svoju prvu seniorsku medalju nakon plodonosnih godina u mlađim uzrastima gdje je bio prvak Europe za juniore i mlađe seniore (U-21).

Brečić je medalju osigurao četvrtfinalnom pobjedom i to na impresivan način, dominiravši protiv Francuza Chellamoottooa (21:3), a jednako uvjerljiv bio je i u polufinalu (19:3). A u tom okršaju za finale borio se sa reprezentativnim kolegom i prijateljem 23-godišnjim Denijem Andrunom Razićem (19:3) koji je na koncu bio iznimno sretan i sa broncom, svojom prvom medaljom na velikim natjecanjima.

Do prve medalje u seniorskoj konkurenciji stigla je i 23- godišnja Marija Štetić (57 kg), članica Dubrave, a i ona se morala boriti s nekim koga jako dobro poznaje. Štoviše, to je bila borba s jako velikim ulogom jer je pobjednica (Štetić) osigurala medalju, dok je pobijeđena (Bruna Vuletić) ostala bez odličja. No, njoj je tek 18 godina i pred njom je zacijelo još puno prilika za medalju.