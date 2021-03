Kakav apsurd: Modrić je najbolji igrač Reala, a pogledajte koliko malo vrijedi!

Prošlotjedna utakmica Dinamo – Tottenham 3:0, u kojoj je skupocjeni europski div u Maksimiru pregažen kao plitak potok, još će jednom potaknuti propitkivanje vjerodostojnosti navodno najrelevantnijega nogometnoga web-portala specijaliziranoga za nogometnu tržnicu, Transfermarkta.

A po njemu su protekloga četvrtka u Maksimiru utakmicu počela 333 milijuna eura (Tottenhamovih prvih 11) nasuprot 67 milijuna eura (Dinamovih prvih 11). Po njemu je igrač koji je praktički sam nokautirao Spurse, 28-godišnji Mislav Oršić, procijenjen na samo 7,5 milijuna eura i po tome je tek peti najvredniji igrač Dinama, odnosno Hrvatske lige, na 21. mjestu je u poretku svih hrvatskih reprezentativaca, na 110. mjestu svih ljevokrilnih napadača te 91. među nogometašima rođenim 1992. godine. I što nam onda preostaje nego zavapiti “zaustavite Transfermarkt!” i njegove procjene, jer, one su uglavnom subjektivne i gotovo svakog tjedna doživljaju brodolome. Na primjer, Dinamovi igrači, ali i općenito hrvatski, u njihovim su tablicama nedvojbeno podcijenjeni.

Alli skuplji od Vlašića

Primjerice, sjetite se situacije kod prvoga Oršićeva pogotka, u njegovu stilu, kada se namješta na desnu nogu i nepogrešivo pogađa u rašlje. Pokraj njega u tom je trenutku branič Spursa Serge Aurier, 28-godišnji Bjelokošćanin. Reakcija spomenutoga Auriera u toj situaciji može se okarakterizirati kao poluzainteresirana promatračka misija, u stilu, neka se dečki ne uvrijede, braniča Slavena Belupa ili Lokomotive. E sad, ili je Aurier u toj akciji podcijenio Oršićeve mogućnosti ili je pak za Mislava prespor; ne zna se što je za braniča na toj razini pogubnije. I sada dolazimo do ključne stvari: taj Aurier na Transfermarktu vrijedi 25 milijuna eura, više nego trostruko više od Oršića!

Idemo dalje. Zanemarimo li Harryja Kanea, kapetana Tottenhama i Engleske, centarfora svjetske klase čija je vrijednost 120 milijuna eura možda čak i autentična, drugi najskuplji igrač Spursa u utakmici s Dinamom bio je kolumbijski stoper Davinson Sánchez, procijenjen na čak 35 milijuna eura!

Za usporedbu, najskuplji hrvatski stoper, Duje Ćaleta-Car, vrijedi 23 milijuna eura, dok sjajni Dinamov stoper Joško Gvardiol ima tržišnu vrijednost 16 milijuna eura, dakle više nego dvostruko manje od famoznoga Kolumbijca. Je li onda i dvostruko slabiji igrač? Teško.

Kad već uspoređujemo Tottenham i Dinamo, gledajući njihov sraz, stekao se dojam da bi najmanje trojica igrača plavih imala mjesta u redovima Spursa: Livaković, Ademi i Oršić. A njih trojica zajedno po TM-u vrijede 27 milijuna eura, pet milijuna manje od napuhnute tržišne vrijednosti Engleza Dellea Alija.

Taj razvikani Delle Ali sa svoja 32 milijuna eura za dva je milijuna skuplji od Nikole Vlašića te čak 22 milijuna skuplji od najboljega veznoga igrača Real Madrida Luke Modrića. Da, naša Zlatna lopta, prema TM-u, vrijedi samo deset milijuna eura, a igra u životnoj formi, proživljavajući novu mladost. Modrić je u ovom trenutku 17. najskuplji igrač Reala, 14. na rang-listi hrvatskih reprezentativaca (!) te 129. na svijetu u poretku središnjih veznih igrača. Mateo Kovačić istodobno vrijedi 45 milijuna eura, najvredniji je naš igrač i 21. u svjetskom poretku središnjih veznih.

– Transfermarkt ima jednostavne kriterije kod procjene vrijednost igrača: ligu iz koje dolaze igrači i dob igrača. Njihove procjene u velikom broju slučajeva i odgovaraju visinama transfera – pojašnjava menadžer Branko Hucika, inače zastupnik Mislava Oršića.

Messi tek na 17. mjestu

Zar je 7,5 milijuna eura realna Oršićeva tržišna vrijednost?

– Možda u ovom trenutku i nije, ali ona je postavljena prije Mislavova hat-tricka protiv Tottenhama. Vjerojatno su u obzir pri formiranju vrijednosti uzeli činjenicu da igrač ima 28 godina te da nije nastupao u ligama petice. Ako se pak jednoga dana dogodi transfer u neku od tih liga, onda će i njegova vrijednost na TM-u porasti. Kao što je rasla Gvardiolova dok je skupljao europske nastupe za Dinamo i potpisao za Leipzig – kaže Hucika.

Koliko po vama vrijedi Mislav Oršić u ovom trenutku?

– Vrijedit će onoliko koliko bude iznosio njegov transfer, koliko neki klub ponudi za njega. E sad, hoće li to biti 10, 12 ili 15 milijuna..., to ćemo tek vidjeti. Ni on ni ja nismo time opterećeni – zaključio je Hucika.

Na kraju još jedan pomalo zapanjujući podatak s famoznoga Transfermarkta: Lionel Messi u njihovu poretku dijeli tek 17. mjesto na svijetu po tržišnoj vrijednosti. Ispred njega su, među ostalima, Rashford, Lukaku, Kimmich, Mane, Alexander-Arnold, Sancho, Salah...