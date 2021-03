Zdravko Mamić: Uskoro odlazim u Srbiju, pozvao me Aleksandar Vučić

Zdravko Mamić u razgovoru za B92 je iz Mostara prokomentirao presudu Vrhovnog suda po kojoj mora u zatvor zbog izvlačenja novca i Dinama.

- Obitelj Mamić drugačije živi, zato su došli uspjesi. Neviđena ljubomora, jal i zavist dolaze od političara, njihovih interesa, kao i interesnih grupa koji žele da uzeti Dinamo i naravno kriminalnih grupa u sprezi s politikom - rekao je Mamić koji se osvrnuo na uspjeh Dinama.

- Pa to je melem za moju dušu. Ovaj zločin koji provode prema meni dosad nezapamćen u povijesti čovječanstva. Takvu montažu i želju da se uništi moralna obitelj nisam vidio. Moje djelo je takvo da ga nitko ne može uništiti.

Kaže da navija za sve klubove iz susjedstva.

- Naravno da volim Hrvatsku, Dinamo, ali volim i sve srpske klubove i uvijek navijam za njih kada igraju protiv ostatka Europe. Isto tako i za slovenske, klubove iz BiH, Sjeverne Makedonije. Pa to su sve ljudi koji su u istoj državi.

Zatim se osvrnuo na Crvenu zvezdu.

- Nikada mi nije drago kada srpski klub ispadne iz Europe. Veliki sam navijač bio Zvezde protiv Milana i govorio sam da će ili proći ili ispasti 'tijesno'. Moram ovo reći, Zvezda je opljačkana u Milanu i oni koji su dijelili nepravdu su štitili europske interese. Pa ljudi, Zvezda bi sada s Dinamom bila u četvrtfinalu Lige Europe. Slobodno kažem – to joj je onemogućeno.

U dobrim je odnosima s ljudima iz Srbije, posebno s generalnim direktorom Zvezde Zvezdanom Terzićem. Također, kaže da bi uskoro trebao biti gost Aleksandra Vučića u Srbiji.

- Svaki put poslije europskih utakmica dva tima, nekoliko sekundi po završetku, Terzić i ja čestitamo jedan drugome na rezultatu. Također, prije dva mjeseca me je zvao Aleksandar Vučić i obećao da će biti domaćin u jednom beogradskom restoranu. Čekam da formalno budem njegov gost. Vučić ima poštovanje prema mom radu, nogometni je čovjek, a i bezbroj puta me je hvalio. Sada čekam njegov poziv i nadam se da će učiniti to najskorije.

