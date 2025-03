'Kada smo 1996. osvojili Ligu prvaka, trebalo nam je osam godina da sazrijemo. Ta godina će opet biti brzo'

Rukometašice Podravka Vegete napravile su velike stvari ove sezone. Posebno se to odnosi na Ligu prvakinja budući da su u skupini osvojile 11 bodova i danas će se za ulazak u četvrtfinale nadmetati protiv jakog francuskog Bresta. Što se tiče domaćeg prvenstva i kupa, tu neće imati konkurencije i ta dva trofeja sigurno će ukrasiti njihove klupske prostorije.

Pogodili s pojačanjima

– Na početku ove sezone napravili smo roster u skladu s financijskim mogućnostima kluba. Mislim da smo pogodili sa svim pojačanjima, a došle su nam Mia Brkić i Klara Birtić, dvije mlade igračice koje u svojim klubovima u Francuskoj i Njemačkoj nisu imale nikakvu minutažu. Nisam znao što mogu očekivati od njih dvije jer nisu dugo igrale, ali su jako dobro radile na pripremama i pokazale su se u sjajnom svjetlu. Ostvarile su veliki napredak, a mogu one još bolje i više. Doveli smo jednu vrhunsku igračicu, Mateju Pletikosić, čime smo se pojačali na sredini napada. Matea ima sjajnu igru jedan na jedan. Doveli smo Kristinu Prkačin jer je Tina Barišić bila u fazi oporavka i na nju nismo mogli računati u prvom dijelu sezone – rekao je Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete.

Koji su bili ciljevi na početku sezone?

– Stjecajem okolnosti, u trenutku kada se Lokomotiva okrenula pomlađivanju sastava, nemamo pravu konkurenciju pa je cilj uzeti oba domaća trofeja. Što se tiče Lige prvakinja, cilj je bio pokušati osvojiti što više bodova. Zahvalan sam svima koji su nam omogućili da dobijemo pozivnicu za Ligu prvaka. Godinu prije napravili smo jako dobar rezultat kada smo igrali u četvrtfinalu Europske lige. U skupini Lige prvaka krenuli smo s četiri poraza, ali treba istaknuti da smo od Krima i Bukurešta izgubili s jednim pogotkom razlike, a u gostima kod Metza s četiri. Jedino nas je nadigao FTC u tom prvom dijelu sezone. Onda smo u petom kolu krenuli s pobjedama i u sljedećih pet utakmica nijednu nismo izgubili. Dakle, imali smo niz od šest utakmica bez poraza. U zadnje četiri gubili smo od Bukurešta, Krima i Ferencvarosa s jednim te od Metza s dva pogotka razlike. Dakle, mogli smo na kraju imati i puno više do 11 bodova. Slušajući čelnike ostalih klubova s kojima smo igrali u elitnoj kupini svi su zaključili da smo upravo mi bili hit ove sezone te su se čudili kako smo tako dobro igrali – govori Obrvan.

Vratili ste i gledatelje na tribine?

– U početku je to bilo skromno, no kako su dolazili rezultati, tako su tribine bile sve punije i punije. Gledatelji u Koprivnici jako dobro poznaju rukomet i njih se ne može prevariti.

Kako se suprotstaviti Brestu?

– Oni su favoriti, imaju strašan roster u kojem igra nekoliko francuskih reprezentativki, tu je i Ruskinja Anna Vjahireva, možda ponajbolja svjetska igračica u ovom trenutku. Riječ je o iznimno bogatom klubu, one u Hrvatsku dolaze čarterom, s velikom delegacijom među kojima su i brojni sponzori kluba. Nedavno su igrale derbi s Metzom i u gostima su izgubile s pogotkom razlike u zadnjoj sekundi. Čvrste su u obrani i nama će pobjeda s bilo kakvom razlikom biti veliki uspjeh. Rekao sam mojim igračicama da danas uživaju u rukometu, bez velikog pritiska, želim da igraju bez straha.

Razmišlja li se već o sljedećoj sezoni?

– Nekih velikih promjena neće biti. One igračice kojima je istekao ugovor produljile su ga, poput sestara Pandža. Naravno da bih htio malo nadograditi sastav, ali to sve ovisi o financijama. Znam samo da ćemo prvi dio sezone vjerojatno biti bez Birtić koja će na operaciju ramena. Bolovi su postali prejaki i operacija je neizbježna.

Stručni stožer?

– Sličan je kao lani. Tu je Marko Brezić kao pomoćni trener, novi su trener vratarki Mario Posarić i kondicijski trener Jovan Novaković. Fizioterapeuti su Asja Cestar i Dorian Rojčević dok je klupski liječnik Miroslav Narančić – zaključio je Obrvan.

Operativni dio kluba vode tri bivše igračice Podravke. Vlatka Mihoci direktorica je kluba već petu godinu, Ljerka Vresk je tajnica, a Maja Sokač je organizator škole rukometa. Jedini muškarac među njima je Luka Maruševac, glasnogovornik kluba.

– Ovo mi je dakle drugi mandat na mjestu direktorice kluba. Prvi je bio prilično stresan. Bilo je vrijeme korone, izgubili smo neke domaće trofeje, u Ligi prvakinja nismo mogli do boda. Potom se dogodila tragedija sa Zlatkom Saračevićem, nanizalo se mnogo toga lošeg. Sve mi je to bilo dodatni motiv da krenemo još jače i bolje. I ove sezone dogodile su se sve lijepe stvari. Plasirali smo se među 12 najboljih u Ligi prvaka, s daleko najmanjim budžetom u odnosu na ostale klubove. Kada smo 1996. osvojili Ligu prvakinja, trebalo nam je osam godina da ta ekipa sazrije. Vjerujem da će se '96 godina vrlo brzo dogoditi. U to svi duboko vjerujemo. Imamo igračku kvalitetu, imat ćemo dobar budžet koji bi treba rasti iz godine u godinu. Očigledno je da smo ove sezone napravili dobar temelj za ono što će slijediti sljedeće sezone. Sigurno ćemo nadograditi ekipu novim igračicama, ali ono što je bitno, većina igračica ostaje. Što je ekipa dulje na okupu, to može biti samo dobro. Uskoro nam slijedi novo potpisivanje sponzorskog ugovora s tvrtkom Podravka Vegeta. Imamo nagovještaj da će se budžet povećati. Moram napomenuti da nam financijski pomaže i Grad Koprivnica, a pojavljuju se i neki novi sponzori. Ne kažem da ćemo imati budžet jednog Metza, Odensea ili Gyõra, ali možemo biti itekako ravnopravni s njima na parketu. Naši rezultati ove sezone sigurno će privući i neke igračice. Evo, već smo imali nekoliko slučajeva da su nam se neke dobre igračice ponudile da bi došle igrati u Koprivnici. Drago mi je što se i neke bivše igračice vraćaju u klub, poput Ane Debelić. Da se Vipers nije raspao, Ana bi sjedeće sezone došla kod nas. Ovako je ispalo da je došla puno prije i bit će nam od velike pomoći u današnjem susretu protiv Bresta. Naravno, cilj je promovirati i naša mlade igračice poput Katje Vuković. Ponosni smo i na našu školu rukometa koju pohađa 200 djevojčica – zaključila je Vlatka Mihoci.

Pandža: Nema smisla ne ostati

Katarina Pandža odradila je treću sezonu u klubu, a uslijedit će još pokoja.

– Nema smisla ništa mijenjati. Ovdje mi je dobro, ekipa je svake godine sve bolja i bolja. Drago mi je da je u klub došla i sestra Ana. Nikad nismo igrale za isti klub, samo u reprezentaciji Austrije – dodala je Katarina.