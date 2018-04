Zdovcu je uvjet za produžetak ugovora bio prolaz u Euroligu!

Košarkaši Cedevite ponovno su ostali bez prilike da se bore za ABA naslov i Euroligu. Nestvarnim se čini to da su gosti u šest minuta posljednje četvrtine ostali bez prekršaja, a da su u toj dionici primili čak 27 koševa. Sve to govori nam da su se igrači hrvatskog prvaka pogubili pod pritiskom.

Uostalom, nešto slično naslutiti se može i iz izjave Roka Ukića, jednog od rijetkih cedevitaša koji te večeri nije “nestao”:

– Dugo će nas proganjati to što se dogodilo u posljednjoj četvrtini. Bili smo bolji tri četvrtine pa se pitam tko je ugasio svjetlo u posljednjoj dionici. Mi smo pali u svim elementima igre, a oni su imali više energije i igrača s klupe, Petra Popovića, koji je u posljednjoj četvrtini zabio 12.

Juriju Zdovcu u ugovoru stoji da mu drugu sezonu na trenerskoj klupi Cedevite osigurava jedino ulazak u finale Eurolige, što se nije dogodilo. Dakako, klupski čelnici mogu odlučiti i drukčije procijene li da je Zdovc izvukao najviše što se iz sastava moglo izvući.

No, vrlo ozbiljna opcija je i to da pomoćni trener Slaven Rimac preuzme kormilo jer on i jest projicirani Zdovčev nasljednik. A i prije čeetiri godine osvojio je ABA ligu s Cibonom.